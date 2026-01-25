Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Dschungelcamp
Hardy Krüger junior
© RTL

Dschungelcamp

"Mein Sohn starb neben mir" - Hardy Krüger Jr über seinen toten Sohn

25.01.26, 11:15
Teilen

Der deutsche Schauspieler sprach im Dschungelcamp über die schlimmste Erfahrung seines Lebens.

Tag zwei im Dschungelcamp sorgte für Gänsehaut. Einige der Promis haben bereits sehr offen über ihr Leben, die  Höhen und Tiefen  gesprochen.

Hardy Krüger junior
© RTL

Mehr zum Thema

Darunter Hardy Krüger jr., der sowohl mit seinem Alkoholismus., als auch mit dem Tod seines Sohnes offen umging. "Mein Sohn ist mit acht Monaten gestorben", erzählte er im Camp Mirja und Patrick und weiter: "Kindstot. Er hat vergessen zu atmen." Hardy weiter: "Ich lag neben ihm, als das passierte." Er habe versucht, ihn zu reanimieren, doch im Hubschrauber sei das kleine Baby dann verstorben.

Ich bin ein Star Dschungelcamp
© RTL

Alkoholismus

Hardy erzählt, dass nach mehreren Schicksalsschlägen vor allem die Arbeit sein Halt war. "Die Konstante in meinem Leben war meine Arbeit. Ich habe mich in die Arbeit gestürzt, kaum geschlafen. Die Arbeit war mein einziger Halt", erklärt er – doch um das durchzuhalten, griff er zum Alkohol. Mit der Zeit steigerte sich sein Konsum drastisch: "Ich habe immer mehr gebraucht, um den Pegel halten zu können. Irgendwann bist du dann bei sieben Flaschen Wein. Ein Körper kann so etwas aber nur begrenzt mitmachen." 

Hilfe holen

Darum kam er geheim in eine Entzugsklinik. Krüger wurde im Dschungel deutlich: Wer Probleme hat mit Alkohol, soll sich bitte Hilfe suchen!

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden