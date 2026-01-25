Der deutsche Schauspieler sprach im Dschungelcamp über die schlimmste Erfahrung seines Lebens.

Tag zwei im Dschungelcamp sorgte für Gänsehaut. Einige der Promis haben bereits sehr offen über ihr Leben, die Höhen und Tiefen gesprochen.

© RTL

Darunter Hardy Krüger jr., der sowohl mit seinem Alkoholismus., als auch mit dem Tod seines Sohnes offen umging. "Mein Sohn ist mit acht Monaten gestorben", erzählte er im Camp Mirja und Patrick und weiter: "Kindstot. Er hat vergessen zu atmen." Hardy weiter: "Ich lag neben ihm, als das passierte." Er habe versucht, ihn zu reanimieren, doch im Hubschrauber sei das kleine Baby dann verstorben.

© RTL

Alkoholismus

Hardy erzählt, dass nach mehreren Schicksalsschlägen vor allem die Arbeit sein Halt war. "Die Konstante in meinem Leben war meine Arbeit. Ich habe mich in die Arbeit gestürzt, kaum geschlafen. Die Arbeit war mein einziger Halt", erklärt er – doch um das durchzuhalten, griff er zum Alkohol. Mit der Zeit steigerte sich sein Konsum drastisch: "Ich habe immer mehr gebraucht, um den Pegel halten zu können. Irgendwann bist du dann bei sieben Flaschen Wein. Ein Körper kann so etwas aber nur begrenzt mitmachen."

Hilfe holen

Darum kam er geheim in eine Entzugsklinik. Krüger wurde im Dschungel deutlich: Wer Probleme hat mit Alkohol, soll sich bitte Hilfe suchen!