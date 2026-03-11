„War nicht genug“: DIESER Reality-Star ließ seinen Penis vergrößern

Er ist muskulös, erfolgreich im Reality-TV und arbeitet als Fitness-Coach. Doch trotz seines gestählten Körpers kämpfte Fabio de Pasquale jahrelang mit massiven Selbstzweifeln. Nun machte der 31-Jährige kurzen Prozess und unterzog sich einer Penisverlängerung – und spricht darüber.

Eigentlich läuft es für Fabio de Pasquale (aktuell in der Amazon-Prime-Show "The 50" zu sehen) blendend. Doch ein Komplex aus der Jugend ließ den gebürtigen Berliner nie los. Schon mit 14 Jahren habe er beim Duschen nach dem Kickbox-Training bemerkt, dass sein bestes Stück kürzer sei als das seiner Kollegen. Dieser ständige Vergleich begleitete ihn sein ganzes Leben.

Ziel sind 20 Zentimeter

Vor der Operation lag Fabio mit 15 Zentimetern im erigierten Zustand statistisch gesehen im Durchschnitt, doch für sein persönliches Wohlbefinden war das nicht genug. Sein erklärtes Ziel: Die 20-Zentimeter-Marke. Der Eingriff fand Anfang Februar bei dem Darmstädter Chirurgen Dr. Christoph Jeton statt. Aktuell freut sich der Reality-Star bereits über 19 Zentimeter. Damit das Endergebnis perfekt wird, muss er nun konsequent mit einem speziellen Streckgerät "mitarbeiten".

Böse Sprüche der Ex-Freundinnen

Die Entscheidung für den Eingriff hatte auch einen schmerzhaften Hintergrund. Fabio berichtete gegenüber der "Bild"-Zeitung, dass zwei seiner Ex-Freundinnen ihn nicht nur betrogen, sondern ihn nach der Trennung auch mit seiner Größe gedemütigt hätten. Unter ihnen war auch "Temptation Island"-Bekanntheit Marlisa Rudzio. Solche Aussagen hätten sich tief in sein Unterbewusstsein eingebrannt: "Mein Unterbewusstsein hat mir immer vermittelt: Du bist nicht genug!"

Sechs Wochen Sex-Verbot

Seine aktuelle Partnerin Lisa unterstützt ihn bei diesem Schritt, auch wenn sie den Eingriff für sie persönlich nicht notwendig fand. "Ich habe es ernst genommen, weil er mir gesagt hat, dass er psychisch darunter leidet", so die 30-Jährige zur "Bild". Für das Paar bedeutet die OP allerdings auch eine harte Geduldsprobe: Nach dem Eingriff herrscht für Fabio ein striktes, sechswöchiges Sex- und Masturbationsverbot, damit die empfindlichen Operationsnähte nicht gefährdet werden.