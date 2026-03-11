Mysteriöses Video aufgetaucht: Kult-Girl-Band Pussycat Dolls vor Comeback?

Lange war es still um eine der erfolgreichsten Girlbands der Geschichte, doch nun kocht die Gerüchteküche über. Ein mysteriöses Video in den sozialen Netzwerken versetzt Fans weltweit in helle Aufregung. Alles deutet darauf hin, dass die Pussycat Dolls endlich ihr lang ersehntes Comeback feiern

Nachdem die geplante Reunion-Tour im Jahr 2020 aufgrund der Pandemie und internen Unstimmigkeiten abgesagt werden musste, scheint das "unbeendete Geschäft" nun endlich fortgeführt zu werden. Ein modernisiertes Logo und erste Teaser auf eine völlig neue Ära lassen keinen Zweifel mehr offen: Die Pussycat Dolls sind zurück.

Die Pussycat Dolls voll in Fahrt © Reuters

Trio-Power im Anmarsch

Wie Insider gegenüber der britischen Zeitung "The Sun" verrieten, wird die Gruppe dieses Mal wohl als Trio an den Start gehen. Neben der 47-jährigen Nicole Scherzinger sollen Ashley Roberts und Kimberly Wyatt fest zum Team gehören. Die drei Musikerinnen gelten als eingespieltes Trio und brennen angeblich darauf, wieder gemeinsam auf der Bühne zu stehen. Bereits im Dezember 2025 sollen sie sich mit der renommierten Agentur CAA zusammengeschlossen haben, um die Details für den großen Coup zu planen.

Startschuss für neue Ära

Ein weiteres deutliches Indiz für neue Musik ist die frisch freigeschaltete Website pcdforever.com. In Branchenkreisen wird dies als eindeutiger Vorbote für eine baldige Veröffentlichung gewertet. Obwohl offizielle Termine für eine Tour oder ein Album noch ausstehen, lassen die strategischen Vorbereitungen der letzten Monate darauf schließen, dass die Ankündigung unmittelbar bevorsteht.

Nicole Scherzinger © Getty

Fans im absoluten Ausnahmezustand

Die Reaktion der Community auf den Teaser-Clip bei Instagram war gewaltig. Unter dem Video häufen sich euphorische Kommentare wie "Das ist schon zu viel für mein kleines Herz" oder "Was auch immer es ist, ich bin bereit". Die Pussycat Dolls scheinen nichts von ihrer Anziehungskraft verloren zu haben und könnten mit ihrem Comeback die Popwelt im heurigen Jahr tatsächlich noch einmal ordentlich durchschütteln.