Schokotrends zu Ostern 2026: Das landet heuer im österreichischen Osternest

Zu Ostern darf eines im Nest auf keinen Fall fehlen: Schokolade. Doch welche süßen Klassiker und neuen Trends landen heuer wirklich in Österreichs Osternestern? Ein Wiener Schokoproduzent verrät, welche Hasen, Eier und Kreationen besonders gefragt sind.

Ostern ohne Schokolade? Kaum vorstellbar. Während viele schon Wochen vorher nach den schönsten Osternestern und süßen Überraschungen Ausschau halten, zeigt sich jedes Jahr aufs Neue: Einige Klassiker bleiben einfach ungeschlagen. Die Wiener Confiserie Heindl weiß genau, welche Naschereien zu Ostern besonders gefragt sind, schließlich gehört das Traditionsunternehmen seit Jahrzehnten zu den festen Größen der österreichischen Schokoladenwelt.

Und so viel steht fest: Im Osternest wird es heuer wieder richtig süß.

Klassiker, die jedes Jahr zurückkommen

Wenn es um Oster-Schokolade geht, greifen viele gerne zu vertrauten Favoriten. Ganz vorne dabei ist bei Heindl das beliebte Osterhasenpärchen „Kimy & Jimmy“. Die beiden Figuren aus zartschmelzender Vollmilchschokolade sind für viele längst ein fixer Bestandteil des Osternests geworden.

Neben ihrem liebevollen Design überzeugt vor allem die spezielle Rezeptur: Die Vollmilchschokolade wird ausschließlich mit Rohrzucker hergestellt, was ihr einen besonders feinen Schmelz und einen runden Geschmack verleiht. Kein Wunder also, dass die Schokohasen regelmäßig in Rankings der besten Oster-Schokoladen auftauchen.

© Confiserie Heindl

Gefüllte Eier bleiben der große Oster-Star

Neben klassischen Schokohasen sind es vor allem gefüllte Confiserie-Ostereier, die jedes Jahr besonders beliebt sind. Hier zeigt sich auch, wie vielseitig Oster-Schokolade inzwischen geworden ist. Besonders beliebt sind die kleinen Eier in den Geschmackssorten: Nougat, Nougat-Crisp über Himbeer-Joghurt, Schwarzwälder-Kirsch und Wiener Melange.

Präsenteier: Schokolade als kleines Kunstwerk

Für alle, die ihr Osternest besonders opulent gestalten möchten, gehören auch aufwendig gefüllte Präsenteier zu den beliebtesten Geschenken. Diese werden bei Heindl teilweise in Handarbeit gefertigt und mit verschiedenen Cremes, Nougatfüllungen oder Praliné-Elementen veredelt.

© Confiserie Heindl

Nougat bleibt ein Dauertrend

Ein weiterer Trend, der sich auch heuer wieder zeigt: Nougat bleibt eine der beliebtesten Geschmacksrichtungen. Besonders gefragt ist aktuell eine neue Oster-Tafelschokolade aus Vollmilch, die mit feinstem Wiener Nougat gefüllt ist und in österlichem Design daherkommt. Die Kombination aus cremiger Füllung und klassischer Schokolade trifft genau den Geschmack vieler Naschfans.

© Confiserie Heindl

Letzte Chance für einen saisonalen Klassiker

Und dann gibt es noch eine Spezialität, die nur bis Ostern erhältlich ist: die beliebten Schoko Maroni. Diese gelten als saisonale Frischware und verschwinden nach den Osterfeiertagen wieder aus den Regalen, was sie für viele umso begehrter macht.

Ob klassische Schokohasen, kreative Füllungen oder liebevoll gestaltete Präsenteier – eines zeigt sich jedes Jahr aufs Neue: Schokolade gehört zu Ostern einfach dazu.