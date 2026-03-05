Urlaub trotz Krisen: In DIESE Länder können Sie 2026 noch völlig sorglos reisen

Die Eskalationen in Nahost, Unruhen und massive Flugstörungen nach Luftangriffen verunsichern uns alle. Viele Österreicher sitzen aktuell sogar in Krisengebieten fest. Da stellt sich die dringende Frage: Wo kann man heute überhaupt noch sicher reisen?

Die Nachrichtenbilder sind beunruhigend: Nach den jüngsten Luftangriffen der USA und Israels auf den Iran ist der Flugverkehr im Nahen Osten massiv gestört. Zahlreiche Urlauber sitzen fest, die Verunsicherung ist groß. Gibt es also noch sichere Reiseziele? Das Institute of Economics and Peace bringt mit seinem jährlichen Global Peace Index (GPI) Licht ins Dunkel. Für das Ranking werden 163 Länder nach drei Hauptkriterien bewertet: gesellschaftliche Sicherheit, das Ausmaß nationaler und internationaler Konflikte sowie die Militarisierung. Daraus ergibt sich eine Liste von Ländern, in denen Sie noch sorglos reisen können.

Die 5 sichersten Länder der Welt 2026

Platz 1: Island

© Getty Images

Zum sagenhaften 18. Mal in Folge thront Island auf Platz 1! Seit der Einführung des Rankings ist die Insel nicht von der Spitze der sichersten Länder zu verdrängen. Woran das liegt? Island hat praktisch kein Militär und eine Kriminalitätsrate, die gegen Null geht. Wer nach Island reist, bekommt nicht nur spektakuläre Landschaften und Polarlichter, sondern auch das ultimative Gefühl von Sicherheit.

Platz 2: Irland

© Getty Images

Die "Grüne Insel" sichert sich erneut die Silbermedaille. Irland ist nicht nur eine der glücklichsten Nationen der Welt, sondern auch extrem wohlhabend. Jahrzehntelange politische Stabilität und ein neutraler Verteidigungsstatus tragen zur nationalen Sicherheit bei. Die perfekte Balance aus wirtschaftlichem Boom und starkem sozialen Zusammenhalt macht Irland zum Paradies für sicherheitsbewusste Entdecker.

Platz 3: Neuseeland

© Getty Images

Neuseeland rutscht dieses Jahr zwar leicht ab (zuvor oft auf Platz 2), bleibt aber unangefochten die Nummer 1 im asiatisch-pazifischen Raum. Trotz kleinerer Rückschritte im Bereich der Waffen-Ein- und Ausfuhr ist Neuseeland ein globales Vorbild für Frieden. Die atemberaubende Natur der "Kiwis" lässt sich weiterhin absolut sorgenfrei genießen.

Platz 4: Österreich

© Getty Images

Hervorragende Neuigkeiten für alle, die lieber im eigenen Land urlauben: Österreich glänzt auf dem fantastischen 4. Platz! Zwar verhindern leichte soziale Spannungen (unter anderem durch jüngste politische Kampagnen) den absoluten Spitzenplatz, doch für Reisende steht fest: Österreich bietet außergewöhnliche Sicherheit, eine reiche Kulturlandschaft und Sehenswürdigkeiten, die zu jeder Jahreszeit einen (Heimat-)Urlaub wert sind!

Platz 5: Schweiz

© Getty Images

Unser Nachbarland macht die Top 5 komplett. Das mag auf den ersten Blick überraschen, da die Schweiz pro Kopf zu den größten Waffenexporteuren zählt. Doch eine überragende politische Stabilität, keine inneren Konflikte und eine hohe Lebensqualität sorgen dafür, dass die Schweiz zu den lebenswertesten (und sichersten!) Orten unseres Planeten gehört.

Die Top 10 der sichersten Länder im Überblick

Island Irland Neuseeland Österreich Schweiz Singapur Portugal Dänemark Slowenien Finnland

Auch wenn die Weltlage 2026 oft düster wirkt, gibt es noch immer wunderbare Zufluchtsorte. Ob Sie in die raue Natur Islands eintauchen, das irische Lebensgefühl genießen oder einfach die heimischen Berge in Österreich erkunden – einem entspannten und vor allem sicheren Urlaub steht nichts im Wege!