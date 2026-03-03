Alles zu oe24VIP
Kreischalarm: Harry Styles lässt Netflix beben
© Getty Images

Konzert-Hit

Kreischalarm: Harry Styles lässt Netflix beben

Von
03.03.26, 09:33
Am 6. März liefert Harry Styles seine neue Hit-CD „Kiss All The Time. Disco, Occasionally“. Am 8. März rockt er damit Netflix.  

Neuer Rekord im Londoner Wembley-Stadion (12 Konzerte, um 2 mehr als Coldplay 2025), dazu 10 Stadion-Konzerte in Amsterdam (auch das gab’s noch nie) und eine gleiche 30 Nächte starke Residency im ehrwürdigen New Yorker Madison Square Garden, für die es 11,5 Millionen Anfragen gab . Auch das ist ein Rekord. Pop Schnuckel Harry Styles sorgt mit seiner Comeback-Tournee „Together, Together“, die insgesamt 67 Konzerte umfasst, für den Pop-Hype des Jahres. Und das trotz Hochpreis-Tickets von bis zu 466 Pfund (533 Euro)!

Kreischalarm: Harry Styles lässt Netflix beben
© Getty Images

Kreischalarm: Harry Styles lässt Netflix beben
© Getty Images

Jetzt gibt’s den Konzert-Hit frei Haus. Am 8. März liefert Netflix das Live-Comeback „One Night In Manchester” als weltweite TV-Show. Eine Aufzeichnung eines kurzfristig eingeschobenen Special-Gigs aus der Coop Live Arena in Manchester mit dem Harry Sytles am 6. März die Veröffentlichung seiner neuen CD „Kiss All The Time. Disco, Occasionally“ feiert.

Kreischalarm: Harry Styles lässt Netflix beben
© Getty Images


Einen ersten Vorgeschmack gab es bereits am Samstag bei den Brit-Awards: da eröffnete Styles mit seiner neuen Single „Aperture“ und cooler Tanz-Choreografie die Show.

Kreischalarm: Harry Styles lässt Netflix beben
© Getty Images

Kreischalarm: Harry Styles lässt Netflix beben
© Getty Images
 

Beim Netflix-Special und der Tour darf man dazu die Highlights von „Kiss All The Time. Disco, Occasionally“ und natürlich auch alle Hymnen wie „Sign of the Times“, Watermelon Sugar” oder “As It Was” erwarten.

