ESC-Beben: Superstar-Alarm beim Song Contest in Wien

26 von 35 Künstler für den Song Contest in Wien sind fix. Dabei so prominenten Namen wie Delta Goodrem (Australien), Sarah Engels (Deutschland) oder Sal da Vinci (Italien). Am Freitag könnte ein absoluter Topstar folgen: Boy George will für San Marino zum ESC:

Drei World Music Awards, ein MTV-Video Music Award, 17 Top-10-Hits und 144 Folgen der Kult-TV-Serie „Neigbours“ – Delta Goodrem (41) gilt neben Kylie Minogue als größter Pop-Export Australiens. Jetzt mischt die singende Schauspielerin den Song Contest in Wien auf. Mit der eindringlichen Power-Ballade „Eclipse“ hofft Goodrem auf den allerersten Sieg für Australien. Die Chancen stehen gut. Bei den Wetten stürmte sie gleich nach ihrer Nomination durch die Rundfunkanstalt SBS auf Platz 4 hoch!

© Getty Images

© Getty Images

Goodrem (o.) und Engels (u.) sind fix beim ESC

© Getty Images

Im Mai muss Goodrem in der Wiener Stadthalle am 14. Mai noch durch die 2.Quali runde. Trotzdem ist ihr ein Selfie- und Superstar-Alarm gewiss. So wie auch der deutschen Pop. Sirene Sarah Engels, die mit „Feuer“ am 16. Mai ja fix im Finale ist. Mit ihr kommt ein echter Reality-TV-Star nach Wien. Bekannt aus „DSDS“, „Let’s Dance“ oder „The Masked Singer“.

© Getty Images

Finnen (o.) sind Wettfavoriten, Sal da Vinci (u.) ist bei uns schon auf Platz 1

© Getty Images

Star-Potenzial haben dazu auch die die finnischen Wettfavoriten Linda Lampenius und Pete Parkkonen („Liekinheitin“). Der italienische Bühnen- und Theater-Star Sal da Vinci ja sowieso. Er hat mit der Sommerhit-verdächtigen Piano-Hymne "Per sempre sì" in Österreich ja bereits alle Herzen erobert. Platz 1 der heimischen iTunes-Charts. Noch vor unserem Cosmó.

© Getty Images

Am Freitag (6. März) könnte dann der absolute ESC-Hammer fixiert werden. Senhit, die ja schon 2021 beim ESC in Rotterdam mit Flo Rida antrat, will erneut für San Marino das Song Contest Ticket lösen. Und das wieder mit einem weltberühmten Duett-Partner. Bei „Superstar“ ist nämlich niemand Geringerer als Boy Goerge, der Sänger der 80er-Jahre Kultband Culture Club („Do You Really Want to Hurt Me“) dabei! Und den würden wir natürlich gerne in der Stadthalle auf der Bühne sehen.