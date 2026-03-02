Streaming-Hammer: WWE plötzlich auch bei uns auf Netflix

Überraschung für WWE-Fans! Der Wrestling-Gigant wechselt schon am 1. April auf Netflix – rechtzeitig vor Wrestlemania.
Schon im vergangenen Jahr startete der große Netflix-Deal in den USA. Die Großveranstaltungen und die wöchentlichen Shows Raw und Smackdown laufen auf der beliebten Streaming-Plattform.
Nur im deutschsprachigen Raum griff der Deal noch nicht, dazu brauchte man ein Abo für das WWE Network. Doch ab 1. April wird dieses bei uns eingestellt, die Wrestling-Shows laufen ab dann auf Netflix.
Rechtzeitig vor Wrestlemania
Das teilte die WWE ihren Abonnenten per Mail mit. Wer also schon ein Netflix-Abo hat, kommt in den Genuss der vollen Wrestling-Action.
Das erste große Highlight wird Wrestlemania 42 am 18. und 19. April in Las Vegas - mit dem epochalen Hauptkampf zwischen Roman Reigns und CM Punk um den World Heavyweight Championship.