Wettquoten: "The Rock" als nächster US-Präsident?

Der US-Wahlkampf für die Präsidentschaft 2028 nimmt an Fahrt auf – und ein Name sticht dabei besonders hervor: Dwayne „The Rock“ Johnson.

Laut der Prognoseplattform Polymarket liegt der Schauspieler und Wrestling-Superstar derzeit bei einer Gewinnchance von vier Prozent für die demokratische Nominierung – knapp hinter Vizepräsidentin Kamala Harris, die auf fünf Prozent kommt.

Der heute 52-Jährige wurde in Kalifornien geboren, wuchs jedoch vor allem auf Hawaii und in Pennsylvania auf. Bevor er Hollywood eroberte, machte sich Johnson einen legendären Namen in der WWE: Als „The Rock“ war er einer der größten Publikumslieblinge der Wrestling-Geschichte. Mit markigen Sprüchen, unvergleichlicher Show-Präsenz und spektakulären Matches stieg er zu einem der bekanntesten Athleten weltweit auf. Unvergessen bleiben seine Rivalitäten mit Größen wie Stone Cold Steve Austin, Triple H oder John Cena. „The Rock“ verkörperte das, was die WWE damals wie heute ausmacht – Entertainment, Charisma und Athletik. Auch zuletzt stand er immer wieder als "Final Boss" im WWE-Ring und läutete das Netflix-Zeitalter des Wrestling-Marktführers ein.

Steile Karriere

Der Übergang nach Hollywood gelang ihm nahezu nahtlos. Mit Action-Blockbustern wie „Fast & Furious“, „Jumanji“ oder „Red Notice“ wurde Johnson zu einem der bestbezahlten Stars der Filmindustrie. Schon seit Jahren gibt es immer wieder Spekulationen über seine politischen Ambitionen. Offiziell hat er bisher kein klares Bekenntnis zu einer Kandidatur abgegeben, jedoch die Möglichkeit mehrfach angedeutet.

Dass Johnson nun in den Wettprognosen erstmals eine ernstzunehmende Rolle spielt, zeigt, wie stark seine Popularität auch über das Wrestling- und Film-Publikum hinausreicht. Ob aus dem „People’s Champion“ tatsächlich ein Kandidat für das mächtigste Amt der Welt wird, bleibt abzuwarten. Doch allein seine Nennung im Kreis der potenziellen Bewerber verdeutlicht, welch ungewöhnliche Dynamik der Wahlkampf 2028 bereits jetzt entwickelt.