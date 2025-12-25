Schlager-Star Marc Pricher verrät seinen ungewöhnlichen Weihnachtswunsch

Weihnachten ist das Fest der Liebe und für viele Menschen gehen da auch Träume und Wünsche in Erfüllung. Schlager-Star Marc Pircher hat verraten, was sein größter Wunsch war.

Im Rahmen des Weihnachtssingen für "Licht ins Dunkel" traf sich das Who-is-Who der heimischen Musikszene und stimmte das Publikum auf das große Fest ein. Dabei blieb auch genug Zeit, mit Moderatorin Eva Pölzl über Bräuche und Wünsche zu plaudern. So tat es auch Marc Pircher, der dabei von einem etwas ungewöhnlichen Weihnachtswunsch erzählte, der tatsächlich in Erfüllung gegangen war.

Nach dem "schönen Weihnachtsstress" bei seiner Advents-Tour freute sich der 47-Jährige auf die Zeit mit der Familie. "Ich war in den letzten 30 Jahren bei so manchen Familienfeiern nicht dabei. Aber am Heiligen Abend bin ich zu Hause im Zillertal", verrät der Sänger.

Weiters plauderte er aus dem Nähkästchen, dass sein größter Weihnachtswunsch schon vor dem großen Fest in Erfüllung gegangen war. "Wenn es wirklich so wird, ist es ein Traum für mich", verrät er strahlend.

Pircher erobert Amerika

Er sei ein riesiger Fan unserer Fußball-Nationalmannschaft, die sich vor etwas mehr als einem Monat für die Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Mexiko und Kanada qualifizieren konnte. Dort kommt es in Dallas am 22. Juni zum absoluten Kracher gegen Lionel Messi und Argentinien.

© Getty

Pircher: "Ich habe die Ehre, dass ich bei dem Spiel in der Nähe vom Stadion einen Auftritt für die österreichischen Fans mache." Die Planungen laufen für das "tolle Erlebnis", und im Anschluss wird er auch im Stadion die Daumen drücken.

© Getty

Damit steht jetzt schon fest, dass er auch im Sommer einen dichten und stressigen Adventkalender haben wird. Denn sowohl in der Woche davor, als auch vier Tage nach dem WM-Kracher ist sein Tour-Kalender schon gefüllt. Somit ist wohl klar, dass weitere WM-Auftritte des Schlager-Stars ausbleiben werden.