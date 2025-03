Gabalier jubelt bei Naschenweng-Strip am Bauernbundball

Beim steirischen Bauernbundball sorgte die Chart-Stürmerin mit ihrer Aktion für Schnappatmung bei den männlichen Fans

Sie war das Highlight des diesjährigen Bauernbundballs in der Steiermark zu dem sich rund 16.000 Leute einfanden und ihn somit zum größten Ball Europas machten. Für Stimmung sorgten auf den acht Bühnen sorgten unter anderem die Edlseer, die Pagger Buam oder auch Egon 7, die absoluten Highlights waren aber Marc Pircher und natürlich Melissa Naschenweng. Letztere riss das Publikum zu Begeisterungsstürmen hin.

Melissa Naschenweng © Instagram

Schon im Vorfeld ließ sie ihre Fans auf Instagram abstimmen, welches Outfit sie beim Ball tragen sollte. "Dirndl oder Lederhose" stand zur Auswahl, bei der sich ersteres knapp durchsetzte. Und so kam Melissa auch auf die Bühne - im pinken Dirndl und startete ihre Show. Doch schon nach wenigen Minuten lieferte Naschenweng das Highlight des Abends. Auf der Bühne riss sich sich das Dirndl vom Leib und legte so eine heiße Strip-Show hin.





Darunter zum Vorschein kam ihr Markenzeichen - eine pinke Lederhose und dazu trug Melissa ein bauchfreies Top. Mega-Jubel im Publikum. Dabei jubelte einer ganz besonders laut. Naschenwengs Freund Toni Gabalier - der Bruder von Voilks-Rock'n'Roller Andreas - war live dabei beim Bühnen-Strip.

Melissas heißer Strip © Instagram

Nach der Show mischte sich Melissa - in neuem Outfit unter das Party-Volk und feierte mit ihren Toni bis spät in die Nacht. Und auch beruflich läuft es für den Schlager-Star bestens. Mit ihrem Album "Alpenbarbie" ist sie bereits seit sechs Wochen in den Chats vertreten.