Hier wird geschmust! Heidi Klum zeigt intime Weihnachtsmomente

Schmusend im Video, Pyjamas & Christbaum - bei Heidi Klum ist auch die stille Zeit nicht im klassischen Sinne still. Sie zeigt sich ihren Fans ganz intim - mit ihrem jüngeren Freund im familiären Kreise.

Heidi Klum (52) und ihr Ehemann Tom Kaulitz (36) haben Weihnachten auf eine gemütliche und familiäre Weise verbracht. Gemeinsam mit Klums vier Kindern Leni, Henry, Johan und Lou teilte das Paar festliche Momente aus New York.

© Instagram

Familie im Partnerlook

Auf Instagram zeigte Heidi Klum mehrere Fotos unter dem Christbaum. Die Familie posierte in rot-weiß karierten Partner-Pyjamas und Weihnachtsmützen. Auch die Partner der Kinder sowie Klums Schwager Bill Kaulitz waren Teil der Feier. Zu einem der Bilder schrieb Klum: „Merry Christmas. Sending love“. Die Pyjamas sind bei der Familie bereits Tradition, ähnliche Outfits hatte Klum schon im Jahr zuvor gezeigt.

© Instagram

Kuss unter Mistelzweig

Abgerundet wurde der Tag mit einem romantischen Kuss von Heidi Klum und Tom Kaulitz unter dem Mistelzweig vor einem festlich beleuchteten Baum. Für das Paar hat Heiligabend eine besondere Bedeutung: Am 24. Dezember 2018 feierten sie ihre Verlobung, die Hochzeit folgte 2019 auf Capri.

Kultureller Ausflug in New York-City

Neben den familiären Feiern besuchte die Familie kurz vor Weihnachten auch eine Aufführung von „Der Nussknacker“ in New York. Dabei erhielt der Klum-Clan Einblicke hinter die Kulissen, darunter Kostüme und Bühnenbild.