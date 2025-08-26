Marc Pircher bestätigt Trennung: Ehe-Aus mit Martina nach sieben Jahren

Jetzt ist es offiziell: Schlager-Star Marc Pircher (47) und seine Ehefrau Martina gehen nach sieben Jahren Ehe getrennte Wege. Damit erwischt es den beliebten Zillertaler Musiker im sprichwörtlich „verflixten siebenten Jahr“. Kein Rosenkrieg - Pircher: Bei ihnen bleibt es fair und freundschaftlich

Laut Medienberichten bestätigte der Musiker die Gerüchte: „Ja, es stimmt.“ Die Entscheidung zur Trennung sei von Martina ausgegangen, erzählt Pircher, doch beide wollen im Guten auseinandergehen. „Wir gehen als Freunde getrennte Wege“, so der Sänger. Besonders wichtig sei den beiden, dass ihr gemeinsamer Sohn unter der neuen Situation nicht leidet. „Wir bleiben als Eltern weiterhin eng verbunden“, stellt Pircher klar.

Von öffentlicher Schlammschlacht oder gegenseitigen Vorwürfen also keine Spur. Im Gegenteil: Pircher findet warme Worte für seine Noch-Ehefrau. „Ich bin Martina sehr dankbar für die wunderschönen Jahre.“ Damit zeigt der Tiroler Volksmusik-Star, dass auch eine Promi-Trennung mit Respekt und gegenseitigem Verständnis möglich ist.

Für Pircher ist es nicht das erste Mal, dass eine Ehe zu Ende geht. Aus seiner ersten Ehe hat er zwei Töchter, mit Martina verbindet ihn der gemeinsame Sohn. Nun endet auch die zweite Ehe – doch der Musiker möchte die Vergangenheit positiv sehen. „Wir bleiben freundschaftlich verbunden“, betont er.

Musikalisch läuft es für den Sänger weiterhin rund. Erst kürzlich war er bei der TV-Show Wenn die Musi spielt zu sehen und begeistert seine Fans auch mit seiner eigenen Sendung Marc Pirchers Hitgeschichten. Privat beginnt für ihn jetzt ein neuer Lebensabschnitt – ohne Martina, aber mit dem festen Vorsatz, als Vater präsent und engagiert zu bleiben.

Damit setzt Pircher ein starkes Zeichen: Auch wenn eine Liebe endet, muss das nicht im Streit geschehen. Vielmehr zeigt das Schlagerpaar, wie man mit Würde und gegenseitigem Respekt auseinandergeht – ein Vorbild in einer Welt, in der viele Promi-Trennungen im Chaos enden.