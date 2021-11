Wer wird heuer Dancing Star?

Athanasiadis hat tänzerisch die Nase vorne, doch es gibt immer Überraschungen.

Spannung. Caroline Atha­nasiadis, Kristina Inhof, Jasmin Ouschan oder Bernhard Kohl? Alle vier haben das Zeug zum Dancing Stars-Sieger 2021. Doch wessen Chancen stehen für Freitag am besten?



Stand. Laut derzeitigem Punktestand – nach den letzten zwei Sendungen, in denen kein Kandidat den Ballroom verlassen musste – führt Kabarettistin Caroline Athanasiadis (113 Punkte) knapp vor Billard-Weltmeisterin Jasmin Ouschan (111 Punkte). Im oe24.at-Voting läge Ouschan vorne und Caroline Athanasiadis würde nur Platz drei erreichen.

Am schlechtesten stehen die Chancen tänzerisch für Ex-Radprofi Bernhard Kohl. Mit nur 82 Punkten liegt er weit hinter der weiblichen Konkurrenz. Doch er hat bisher stets genügend Anrufe bekommen. Laut oe24.at-Lesern wäre er an letzter Stelle.



Finale. Am Freitag wagen sich die Tanz-Stars erst um 21.20 Uhr aufs Parkett. Die letzten drei tanzen heuer eine Judges Challenge. Dabei müssen die Paare einen gewissen Tanz aus der diesjährigen Staffel wiederholen. Der Sieger wird erst kurz nach Mitternacht verkündet.