Machbare Aufgaben für Top-Klubs in 1. Cup-Runde

Die Cup-Auslosung hat für die Bundesliga-Klubs machbare Gegner ergeben.

Titelverteidiger Sturm Graz trifft in der ersten Runde des ÖFB-Fußball-Cups auf den in der Regionalliga Ost spielenden Kremser SC. Das ergab die Auslosung durch den als "Glücksfee" fungierenden Dominik Thalhammer am Montag im ORF. Finalist SK Rapid spielt in Neusiedl am See und damit ebenfalls gegen einen Verein aus der Ostliga. Red Bull Salzburg gastiert beim aus der 2. Liga zwangsrelegierten FC Dornbirn. Gespielt wird von 26. bis 28. Juli.

Auslosung der 1. Runde im ÖFB-Cup (26. bis 28. Juli):

SV Wiener Viktoria - DSV Leoben

ASK Klagenfurt - Sportunion Mauer

Deutschlandsberger SC - SK Korneuburg

SPG SV Wallern/St. Marienkirchen - FC Kitzbühel

Union Dietach - Hertha Wels

VfB Hohenems - ASKÖ Oedt

Austria Salzburg - SVG Reichenau-Innsbruck

SK Treibach - Kapfenberger SV

SC Weiz - SV Lafnitz

SV Donau - ASK Voitsberg

ASV Siegendorf - FAC

FCM Traiskirchen - SKU Amstetten

USV St. Anna/Aigen - FC Admira

FC Marchfeld Donauauen - First Vienna FC

SV Leobendorf - SKN St. Pölten

ASKÖ Köttmannsdorf - SV Horn

SV Oberwart - SV Stripfing/Weiden

SV Wals Grünau - SC Austria Lustenau

SC Röthis - SV Ried

SC Schwaz - Schwarz Weiß Bregenz

SC Neusiedl am See - SK Rapid

SR Donaufeld - SCR Altach

SV Gloggnitz - Austria Klagenfurt

Bischofshofen - TSV Hartberg

FC Pinzgau Saalfelden - FK Austria Wien

Union Gurten - LASK

ASV Draßburg - WAC

Kremser SC - SK Sturm Graz

SV Wildon - Blau-Weiß Linz

ATUS Velden - GAK

FC Dornbirn - Red Bull Salzburg

SC Imst - WSG Tirol

Die erste Cup-Runde steigt damit erneut eine Woche vor dem Startschuss in die neue Bundesliga-Saison. Das Finale 2025 ist wieder am 1. Mai in Klagenfurt angesetzt. Das Stadion am Wörthersee bleibt zumindest bis 2026 Austragungsort der Pokal-Finali. In der ersten Runde gehen insgesamt 64 Teilnehmer an den Start. Neben den zwölf Teams aus der Bundesliga, 13 aus der 2. Liga und 39 Vertreter aus den Landesverbänden. Die Amateur-Vereine genießen zum Auftakt Heimrecht.