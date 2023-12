Hamas-Terror-Attentat mitten in Europa verhindert

In Berlin, Dänemark und den Niederlanden wurden heute Hamas-Terrorverdächtige festgenommen. Sie sollen Terrorattentate in Europa geplant haben.

Dass die Terrorgruppe Hamas auch im Westen Terrorattentate planen könnte, alarmiert europäische und US-Geheimdienste bereits seit dem Hamas-Massaker vom 7. Oktober. Jetzt wurden Hamas-Terrorverdächtige in Berlin, den Niederlanden und Dänemark festgenommen.

Hamas-Terror: Festnahmen in drei EU-Staaten

Sie sollen Anschläge auf jüdische Einrichtungen geplant haben.

Laut deutscher Bundesstaatsanwaltschaftt wurden mehrere Mitglieder der Hamas in Berlin festgenommen. Dabei soll es sich um zwei Libanesen und einen Ägypter handeln. Sie sollen mutmaßlich Anschläge gegen jüdische Einrichtungen geplant haben.

Internationales Hamas-Netzwerk aufgedeckt

In Dänemark wurden jetzt ebenfalls drei Terrorverdächtige festgenommen haben, die "zu einem internationalen Netzwerk" gehören sollen und einen "Terrorakt" vorbereitet hätten, so der dänische Geheimdienstchef Flemming Drejer. In den Niederlanden sollen vier weitere mutmaßliche Terroristen nun in Haft sein.

Mossad bedankt sich für Verteitelung von Terrorattentat

Sie alle sollen Verbindungen zur Hamas haben. Der isrealische Geheimdienst Mossad bedankte sich explizit beim dänischen Geheimdienst, dass sie "Hamas Infrastruktur in Europa aufgedeckt und Terrorattentate auf europäischem Boden verhindert" hätten.