Royale Weihnachten: Kate zaubert mit Tochter Charlotte am Klavier

Ein emotionaler Moment zu Weihnachten: Prinzessin Kate und ihre Tochter Charlotte haben an Heiligabend mit einem gemeinsamen Klavierauftritt überrascht – und damit viele Royal-Fans berührt.

Prinzessin Kate und Prinzessin Charlotte eröffneten den Weihnachtsgottesdienst „Together at Christmas“ mit einem besonderen musikalischen Beitrag. Seite an Seite spielten Mutter und Tochter das Stück „Holm Sound“ am Klavier. Für die zehnjährige Charlotte war es der erste öffentliche Auftritt dieser Art, bei dem sie ihr musikalisches Talent zeigte.

Besonders herzerwärmend war ein Augenblick während des Duetts, als Charlotte zu ihrer Mutter aufsah und Kate sie sichtlich stolz anlächelte. Nach dem letzten Ton lachten die beiden gelöst miteinander. Wie „The Sun“ berichtet, gehört das Stück auch im privaten Rahmen zum gemeinsamen Repertoire von Mutter und Tochter.

Erster Auftritt von Charlotte

Kate hatte den Moment zuvor auf Instagram angekündigt und von einem „besonderen Duett“ gesprochen. Damit sorgte sie bereits im Vorfeld für Spannung unter den Royal-Fans. Dass Charlotte nun erstmals öffentlich musizierte, machte den Auftritt zu etwas Besonderem.

Kate über Weihnachten

Neben dem musikalischen Part richtete sich die Prinzessin von Wales auch mit persönlichen Worten an das Publikum. In einem Brief erklärte sie: „Im Kern geht es bei Weihnachten um Liebe, die auf einfachste und menschlichste Weise Gestalt annimmt.“

Musik als roter Faden

Dass Kate selbst gerne Klavier spielt, ist nicht neu. Bereits 2021 trat sie bei einem Weihnachtskonzert gemeinsam mit Sänger Tom Walker auf, 2023 war sie Teil des Eröffnungssongs beim Eurovision Song Contest. Vor zwei Jahren hatte sie zudem verraten, dass Charlotte Klavierunterricht erhält – ein Thema, über das sie sich damals mit Pianist Lang Lang austauschte. Dieser sagte danach: „Wir haben über Charlotte gesprochen. Ihre Königliche Hoheit sprach über Charlottes Klavierspiel, ich bin sicher, sie ist gut.“