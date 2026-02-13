Alles zu oe24VIP
Opernball-Fazit - Jetzt legt Ekaterina Mucha nach: "Unspektakulär und monoton"

Eröffnung

Opernball-Fazit - Jetzt legt Ekaterina Mucha nach: "Unspektakulär und monoton"

13.02.26, 11:06 | Aktualisiert: 13.02.26, 12:44
Die Verlegerin und ihr Mann mochten ein paar Dinge dieses Jahr nicht so gerne.

Die Muchas sind seit vielen Jahren fixer Bestandteil der Opernball-Gästeliste. Sie sorgen für Glam und gute Stimmung.

Die gute Stimmung war dieses Jahr vorab getrübt durch einen Zwist mit Staatsopernchef Bogdan Roščić: Dieser brachte Musical-Flair bei der Eröffnung in die Oper, das mochte Mucha nicht so sehr.  Lesen Sie alles zum Zwist hier .

"Habe Vergleichsmöglichkeiten"

Die Meinung teilt Ekaterina mit ihrem Mann und erklärt auf Instagram: "Es war mein 13. Opernball, und ich habe also Vergleichsmöglichkeiten. Ich vermisse sehr die Zeiten von Désirée Treichl-Stürgkh als Opernball-Lady, die uns alle begrüßt hat. In den letzten Jahren habe ich von dieser berühmten „Komödie“ kaum noch etwas gesehen."

Und weiter: "Die künstlerische Eröffnung war heuer eine der unspektakulärsten der letzten Jahre: kein berühmter Weltstar, keine große Überraschung – insgesamt wirkte alles ziemlich monoton."

