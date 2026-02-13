Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Olympia Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Best of Vienna XXXLutz Unsere Tiere
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Österreich
  4. Opernball
Babler, Minichmayr
© APA/HELMUT FOHRINGER

Wirbel um Balldebüt

"Mundl!" – SPÖ-Chef Andreas Babler regt am Opernball auf

13.02.26, 10:33 | Aktualisiert: 13.02.26, 14:03
Teilen

Nach Amadeus Award, Falco-Tribute und Alkbottle tanzte SPÖ-Chef Andreas Babler nun erstmals am Opernball an. Im Internet gingen die Wogen hoch!  

„Etwa 50 Jahre später haben wir wieder einen Mundl am Opernball. Danke Andi Babler!“ Die Opernball-Premiere von SPÖ-Chef und Kulturminister Andreas Babler sorgte für so manche Kritik im Internet. „Andi Babler betont als Erstes im Interview, dass er nur beim Opernball ist, weil es für ihn ein Arbeitsbesuch ist. Der Kleingeist, Möchtegernrevoluzzer und Sozialist in ihm muss sich immer noch für seinen Aufstieg in diese Elite rechtfertigen.“ hieß es da.

Dass er keinen Staatsgast, sondern lieber seinen langjährigen Freund Max Minichmayr von Lebenshilfe Baden mitnahm stieß nicht überall auf Wohlwollen: „Wie unverhohlen Babler mit Max vor der Kamera Punkte sammeln möchte, ist grindig.“

Auch dass Babler Mirijam Weichselbraun eher salopp mit einem kurzen „Hallo“ und nicht einem standesgemäßen Guten Abend begrüßte fiel unangenehm auf. „Das ist an Missachtung nicht zu unterbieten!“ Ebenso, dass er seinen Ballauftritt als „Arbeitsbesuch“ abtat. „Andi Babler betont als Erstes im Interview, dass er nur beim #Opernball ist, weil es für ihn ein Arbeitsbesuch ist. Der Kleingeist, Möchtegernrevoluzzer und Sozialist in ihm muss sich immer noch für seinen Aufstieg in diese Elite rechtfertigen.“

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen