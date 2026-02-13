"Mundl!" – SPÖ-Chef Andreas Babler regt am Opernball auf

Nach Amadeus Award, Falco-Tribute und Alkbottle tanzte SPÖ-Chef Andreas Babler nun erstmals am Opernball an. Im Internet gingen die Wogen hoch!

„Etwa 50 Jahre später haben wir wieder einen Mundl am Opernball. Danke Andi Babler!“ Die Opernball-Premiere von SPÖ-Chef und Kulturminister Andreas Babler sorgte für so manche Kritik im Internet. „Andi Babler betont als Erstes im Interview, dass er nur beim Opernball ist, weil es für ihn ein Arbeitsbesuch ist. Der Kleingeist, Möchtegernrevoluzzer und Sozialist in ihm muss sich immer noch für seinen Aufstieg in diese Elite rechtfertigen.“ hieß es da.

Dass er keinen Staatsgast, sondern lieber seinen langjährigen Freund Max Minichmayr von Lebenshilfe Baden mitnahm stieß nicht überall auf Wohlwollen: „Wie unverhohlen Babler mit Max vor der Kamera Punkte sammeln möchte, ist grindig.“

Auch dass Babler Mirijam Weichselbraun eher salopp mit einem kurzen „Hallo“ und nicht einem standesgemäßen Guten Abend begrüßte fiel unangenehm auf. „Das ist an Missachtung nicht zu unterbieten!“ Ebenso, dass er seinen Ballauftritt als „Arbeitsbesuch“ abtat. „Andi Babler betont als Erstes im Interview, dass er nur beim #Opernball ist, weil es für ihn ein Arbeitsbesuch ist. Der Kleingeist, Möchtegernrevoluzzer und Sozialist in ihm muss sich immer noch für seinen Aufstieg in diese Elite rechtfertigen.“