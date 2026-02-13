Endlich fix: Das sind unsere Song-Contest-Hits!

Am 20. Februar wird in einer ORF-Show endlich unsere Song Contest Starter gekürt. oe24 präsentiert Ihnen schon jetzt die Hits der 12 Kandidaten.

Jetzt kann sich Österreich endlich ein komplettes Bild machen: Seit heute, Freitag, den 13. sind endlich alle 12 unserer potenziellen Song Contest Hits im Netz. Nach dem Frühstart von u.a. Nikotin(„Unsterblich“) oder Kayla Krystin („I brenn“) gab’s jetzt die volle ESC-Dröhnung mit den brandneuen Hits von Anna-Sophie („Superhuman“), Julia Steen („Julia“) , David Kurt („Pockets full of Snow“), FREVD („Riddle“), Lena Schaur („Painted Reality“) und Ex-Starmaniac Philip Piller („Das Leben ist Kunst“). Also gleich 6 von 12 Hits der großen ORF-Vorentscheidungs-Show „Vienna Calling – Wer singt für Österreich?“, bei der ja am 20.Februar unser ESC-Starter gekürt wird.

Spannend: gelten dabei für ESC-insider Anna-Sophie, Julia Steen und Nikotin als Favoriten, so hat in den aktuellen iTunes Charts die Tirolerin Lena Schaur die Nase vorne. Mit der eindringlichen Power-Ballade “Painted Reality“ liegt sie aktuell auf Platz 9. Noch vor Weltstars wie Olivia Dean oder Bruno Mars. Auf YouTube sorgt freilich Kayla Krystin für den größten Hype: Schon über 255.000 Views für „I brenn“ Ein Top-Wert

Lena Schaur (o.) stürmt iTunes-Charts. Kayla Kristin (u.) schafft YouTube-Hit.

Das sind unsere Song Contest Hits:

Anna-Sophie „Superhuman”



Bamlak Werner- “We Are Not Just One Thing”



Cosmo – “Tanzschein”



FREVD - „Riddle“



Kayla Krystin - „I brenn“



David Kurt - „Pockets full of Snow“



Nikotin – „Unsterblich“



Philip Piller - „Das Leben ist Kunst“



Reverend Stomp – “„Mescalero Ranger“



Sidrit Vokshi – “Wenn ich rauche“



Lena Schaur - “Painted Reality“



Julia Steen - „Julia“



Für Aufregung sorgt indes Vorjahrs-Sieger JJ, der im Ö3 Podcast mit Pop-Magazin-Moderatorin Tina Ritschl eine Unterstützungserklärung für Julia Steen aussprach: „Sie ist meine beste Freundin, sie muss es einfach werden!“ Eine lautstarke Zustimmung, ja fast eine schamlose Wahlwerbung, die natürlich auch etwaige Schiebungsgerüchte laut werden lassen könnte.

Schiebung? JJ (o.) wirbt für Julia Steen (u.)

Die Nerven liegen jedenfalls blank. Am 20. Februar kommt es dann für die 12 Kandidaten zur langen Zitterpartie. Um 20.15 Uhr startet auf ORF1 die von Alice Tumler und Cesar Sampson moderierte ORF-Show „Vienna Calling – Wer singt für Österreich?“ Um 22.55 Uhr beginnt das Voting: 50 Prozent der Punkte kommt von einer Fach-Jury. 50 % bestimmt das Publikum. Erst gegen 23.20 steht der Sieger fest. Eines ist jetzt schon fix: Österreich ist am 16. Mai beim großen Song Contest Finale in der Wiener Stadthalle fix dabei!