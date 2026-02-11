Anna Sophie: „Ich bin froh, dass es endlich wieder einen ORF-Vorentscheid gibt!“

Am 20. Februar wird in der großen ORF-Show "Vienna Calling" unser Song Contest-Starter ermittelt. Als eine der größten Favoritinnen geht die heiße Chart-Rockerin Anna-Sophie an den Start. Auf oe24.TV verrät sie jetzt ihre ESC-Pläne zum Hit „Superhuman“.

Am 20 Februar will die steirische Pop-Durchstarterin Anna-Sophie, die dank Radio-Hits wie „Attack Without Warning“, „Insanity“ oder „Breathe“ ja schon mehr als 20 Millionen Streams auf Spotify verbuchen konnte, mit der coolen Pop-Hymne „Superhuman“ das ESC-Ticket für Österreich lösen. Im oe24.TV-Interview spricht sie über ...

… den ESC: Jeder Musiker hat den Traum einmal auf so einer großen Bühne zu stehen. Mich hat das ESC Fieber mit Conchita gepackt und ich habe natürlich letztes Jahr auch mit JJ mitgezittert. Somit wäre es jetzt eine Riesen-Ehre in ihre Fußstapfen zu treten.

© Zoe Goldstein

© zeidler

…ihren coolen ESC-Hit „ Superhuman“: ich habe den Song geschrieben, um mir selbst ein bisschen mehr Happiness zu geben und Mut zu machen. Der Song soll 2 Minuten 44 manifestieren, dass kein Traum zu groß und kein Ziel zu weit ist. Dass man durchs Leben tanzt, auch wenn es gerade vielleicht nichts zum Tanzen gibt

© PLM Music

… ihre ESC-Show: Das wird eine happy, dramatische Performance mit viel Bewegung.

… die Konkurrenz bei der ORF-Ausscheidung: Ich bin froh, dass es endlich wieder einen ORF-Vorentscheid gibt und bin schon extrem gespannt, wie die anderen Songs klingen. Einfach weil mich Musik und das was in unserer Musikszene abgeht, interessiert. Ich würde mir das auch ansehen, wenn ich nicht dabei wäre!

© ORF

… den Auftritt von Israel: Ich bin Singer-Songwriter und schreibe über das, was mich persönlich gerade beschäftigt. Doch Musiker sollten generell nicht für die Entscheidungen von Regierungen oder von Politikern verantwortlich gemacht werden.

© Zoe Goldstein

... die hohen ESC-Ticket-Preise: Der Song Contest ist etwas Einmaliges. Und deshalb ist es extrem cool, wenn man sowas einmal live miterleben kann. Mir wäre es das auch wert. Ich habe aber leider die Anmeldung für Tickets verpasst. Also muss ich wohl die ORF-Quali gewinnen um in der Stadthalle dabei zu sein. (lacht)

© zeidler

Anna-Sophie mit oe24-Reporter Thomas Zeidler-Künz

... ihren persönlichen ESC-Countdown: Am Freitag (13. Februar) kommt mein ESC-Song. Freitag, der 13. ist ja mein Glückstag. Auch weil ich am Abend beim Bauernbundball singen darf. Ein besonderer Auftritt, weil ich ja seitdem ich 15 bin, fast immer privat dorthin gehe.

Interview: Thomas Zeidler-Künz