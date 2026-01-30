Gewinnspiel: oe24 bringt Sie zur ESC-Party von Nikotin

Alles zu oe24VIP
„Oh Gott vergib mir, weil ich niemals sterben mag!.“ Heute Freitag kommt unsere potenzielle Song Contest Hymne! Der freche Chart-Durchstarter Nikotin will mit dem epochalen Bohemian-Pop-Punk-Exzess „Unsterblich“ zum ESC. „Mein Motto ist Gas geben und das Ding gewinnen,“ legt er sich dafür im oe24.TV-Interview die Latte hoch.

Am 20. Februar will Nikotin damit in der großen ORF-Show "Vienna Calling – Wer singt für Österreich“ das „große Bühnenfeuerwerk“ liefern und sich dabei gegen 11 starke Konkurrenten und Radio Favoriten wie Julia Steen („Julia“), Kayla Krystin( „I brenn“) oder Anna-Sophie („Superhuman“) durchsetzen. „Ich finde die alle super und habe vor jedem Respekt, aber letztendlich konzentriere und fokussiere mich nur auf mich. Ich ziehe mein Ding durch, komme was wolle,“ so Nikotin.

Zwecks Stimmenfang schmeißt der coole Austropop-Jungstar am 16. Februar im Wiener Kult-Club Loft die große Song Contest-Countdown-Party „Nikotin Calling“. Mini-Konzert mit Kulthits wie „1010“, wo er im Video ja sogar Richard Lugner selig dabei hatte. „Kaiser von Österreich“ oder „Rosa Schnee“ inklusive. Dazu gibt’s natürlich die Live-Premiere der ESC-Hymne „Unsterblich.“

Der Eintritt dafür erfolgt eigentlich nur auf persönliche Einladung. Mit oe24 sind Sie beim Mini-Konzert mit der Live-Premiere der neuen ESC-Hymne "Unsterblich" am 16. Februar trotzdem live dabei: auf oe24.at gewinnen Sie jetzt 25x2 der begehrten Tickets für Nikotin im Loft. Gleich reinklicken!
  

Das Gewinnspiel endet am 12. Februar 12.00 Uhr. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barablöse der Gewinne ist nicht möglich. Der/die Gewinner:in wird per Mail verständigt. oe24.at wünscht viel Glück!
    
