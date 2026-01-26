Ottakringer Brauerei exklusiver Bierpartner des Eurovision Song Contest

Wenn Europa im Mai 2026 nach Wien blickt, geht es um Musik, Emotionen und das große gemeinsame Erlebnis. Die Privatbrauerei aus dem 16. Bezirk ist exklusiver Bierpartner des Eurovision Song Contest 2026 und damit fixer Bestandteil des weltweit größten Live-Musik-Events.

Etwa 160 Millionen Zuseher verfolgen jährlich weltweit den Wettbewerb – live vor Ort oder an den Bildschirmen. Der Eurovision Song Contest wird in 35 Ländern übertragen und gilt als das größte Live-Musikevent der Welt. Und von der ersten Probe bis zur letzten Zugabe ist Ottakringer als exklusiver Bierpartner des ESC 2026 mit dabei – und damit fixer Bestandteil aller offiziellen Events rund um den Eurovision Song Contest. Darüber hinaus werden, wie bereits 2015, auch die vielfältigen Locations der Ottakringer Brauerei wieder für ausgewählte Off-Site Veranstaltungen des ESC genutzt.

Eine Ehre für das Unternehmen

„Seit fast 70 Jahren ist der Eurovision Song Contest eine Bühne für Musik, Emotionen und großartige Begegnungen. Millionen Menschen feiern die Kraft des gemeinsamen Erlebens, die Schönheit kultureller Unterschiede und die verbindende Sprache der Musik. Dass der ESC 2026 nun in Wien stattfindet, unterstreicht die internationale Strahlkraft dieser Stadt, die wir alle so lieben. Als Wiener Privatbrauerei ist es für uns eine besondere Ehre, dieses internationale Fest mit unserer prämierten Biervielfalt erneut begleiten zu dürfen“, so Markus Raunig, Geschäftsführer der Ottakringer Brauerei.

Ein „Perfect Match"

Für Wien ist der Eurovision Song Contest 2026 eine Rückkehr auf die ganz große Bühne. Nach 1967 und 2015 wird die Stadt zum dritten Mal Gastgeberin des Eurovision Song Contest und macht Wien erneut für Millionen Menschen weltweit als offene, kulturell vielfältige Musikstadt erlebbar – ganz im Zeichen des diesjährigen Claims „United by Music“. Mitten im Geschehen steht die Ottakringer Brauerei. Gegründet 1837, ist sie die letzte große Privatbrauerei Wiens und seit Generationen ein fixer Bestandteil der Stadt- und auch Eventkultur – ein „perfect match“ mit dem ESC als einer der größten und wichtigsten kulturellen Veranstaltungen.