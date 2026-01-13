Französin ging mit Messer auf Mitbewohnerin los

Ein Streit zwischen zwei Frauen eskalierte völlig und endete mit einem Polizeieinsatz.

Wien. Die wilden Szenen spielten sich am Montagvormittag gegen 9.30 Uhr in einer Obdachlosenunterkunft in Wien-Meidling ab. Eine 37-jährige Französin drehte völlig durch und zog ein Messer. Sie bedrohte mit der Stichwaffe eine andere Mitbewohnerin (57).

Die 57-Jährige konnte flüchten und verständigte sofort die Mitarbeiter der Unterkunft. Daraufhin alarmierten die Angestellten sofort die Polizei. "Polizisten der Polizeiinspektion Hohenbergstraße nahmen die 37-Jährige vorläufig fest. In der Vernehmung gestand die Frau die Bedrohung. Als Motiv gab sie einen länger schwelenden Streit an", so die Wiener Polizei in einer Aussendung. Die Französin wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien auf freiem Fuß angezeigt.