Trio attackierte 20-Jährigen mit Pfefferspray und raubte Handy

Die Polizei konnte einen der Handy-Räuber im Zuge der Sofortfahndung stellen. Der Verdächtige schweigt.

Wien. Die brutalen Szenen spielten sich am Montag im Brennpunktbezirk Favoriten ab. Laut Polizei soll ein 20-jähriger Syrer gegen 22.45 Uhr von einem ihm mutmaßlich unbekannten Mann in Begleitung von zwei weiteren Männern mit Pfefferspray attackiert worden sein.

Anschließend soll das Trio dem Opfer das Handy geraubt haben. Im Zuge einer Sofortfahndung konnte einer der mutmaßlichen Täter, ein 21-jähriger Syrer, von Polizisten der Bereitschaftseinheit Wien festgenommen werden. "Das geraubte Mobiltelefon wurde bei ihm sichergestellt. Zu den erhobenen Vorwürfen machte der Tatverdächtige keine Angaben", so die Wiener Polizei in einer Aussendung.