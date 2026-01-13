Skifahrer fuhr über Straße: von Auto erfasst

Der schwer verletzte Wintersportler musste per Heli ins Krankenhaus geflogen werden.

Stmk. Ein Pkw und ein Skifahrer sind Montagnachmittag auf der Turracherhöhe im Grenzgebiet zwischen der Steiermark und Kärnten kollidiert. Der 41-jährige Wintersportler aus dem niederösterreichischen Bezirk Bruck an der Leitha war offenbar unmittelbar vor dem 58 Jahre alten Autofahrer aus den Niederlanden auf die schneebedeckte Straße gefahren, um diese samt angeschnallten Ski zu überqueren, hieß es seitens der Polizei. Der Österreicher wurde verletzt.

Der Skifahrer wurde vom Fahrzeug erfasst und auf die Windschutzscheibe geschleudert. Dann blieb er verletzt vor dem Wagen liegen. Nach der Erstversorgung wurde der Niederösterreicher von der Crew des Rettungshubschraubers "Alpin 1" ins Klinikum Klagenfurt geflogen. Der Autolenker und seine Beifahrerin blieben unverletzt. Laut Polizei befindet sich an der Unfallstelle keine beschilderte Skifahrerüberfahrt.