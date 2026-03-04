Andreas Vitasek: Für einen Abend regiert der Schmäh im Linzer Rathaus

Für den Charityabend des Lions Clubs Linz Mitte konnte am Samstag, 7. März ein ganz großer Komiker gewonnen werden.

Linz. Herb, aber mit etwas Restsüße blickt Andreas Vitasek in seinem Programm "Spätlese" auf die Themen unserer Zeit. Klimaschutz, Pandemie, politische Korrektheit, unverschämte Werbung, künstliche Intelligenz und natürliche Blödheit werden durch die Brille eines gereiften, aber keinesfalls seriösen Herren betrachtet. Er erlaubt sich nostalgische Ausflüge in Zeiten, wo vermeintlich alles besser war, streift seine eigene Vergangenheit als Kind Favoritens, um sich als Boomer im noblen Diplomatenviertel wiederzufinden. Beginn am Samstag, 7. März im Neuen Linzer Rathaus ist um 19 Uhr. Tickets sind beim Lions Club Linz Mitte und online um 35 Euro erhältlich.