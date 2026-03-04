Katze bei Minusgraden auf Balkon gesperrt, während Mann ins Gefängnis musste

Der Mann stellte der Katze viel Futter, Wasser, Milch und Matratzen auf den Balkon.

Szbg. Eine tagelang jämmerlich schreiende Katze, die auf einem Balkon in Salzburg-Itzling ausgesperrt gewesen ist, hat am Dienstag das Landesgericht beschäftigt. Der Katzenbesitzer musste sich wegen Tierquälerei vor Gericht verantworten.

Eine Katze auf einen Balkon zu sperren, und das bei Temperaturen von fast minus zehn Grad, sei Tierquälerei, so die Staatsanwaltschaft in ihrer Anklage gegen den Pakistani. Der Mann musste für drei Wochen weg – in Ersatzhaft für eine Verwaltungsstrafe, die er nicht bezahlen konnte. Die Polizei konnte die Futter- und Unterschlupfsituation vor Gericht nicht genau beschreiben, der 38-Jährige hingegen beteuert, dass die Lage für seine Katze kein Problem gewesen sei. Der Mann wurde im Zweifel freigesprochen - noch nicht rechtskräftig.