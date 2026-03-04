Kreuzstetten-Freibad mit "gut erzogenen Gästen" sucht verzweifelt Pächter

Laut der Korneuburger FB-Persönlichkeit "Die Karin" ist die Verzweiflung in der Bevölkerung groß und "vielleicht findet sich ja auf diesem Weg was". Gepostet wurde in "Korneuburg, die Stadt, in der wir leben" die verzweifelte Suche nach einen Pächter für das Freibad Kreuzstetten.

Im Aufruf heißt es etwa: "Das kleine, lauschige Frei-Bad in Niederkreuzstetten (NÖ, 2124, ca 30 Minuten von Korneuburg entfernt, mit Bahnanschluss aus/nach Wien) sucht eine/n Betreiber, eine Betreiberin".

"Gern mit Gastro"

© Gemeinde Kreuzstetten

Und weiter: "Gern mit Gastro (das Bad ist auch Treffpunkt zum gemütlich zamsitzen)": es gebe dort viele Saisonkartenbesitzer, viele Kids, die Eis essen wollen; Eltern, die Spritzer und Senioren, die Kaffee trinken wollen. Als Alternative ist auch nur ein Job als Badeaufsicht (für z.B Studenen als Sommerjob) ausgeschrieben, falls sich niemand für die Pacht findet.

"Gut erzogene Menschen"

Kreuzstetten sei laut Karin eine "sehr nette Gemeinde", die Menschen seien hier "freundlich und gut erzogen, viele ,Zuagraste', gute Stimmung - es ist ein feiner Ort!" Karin fragt: "Vielleicht kennt ja jemand wen, der jemand kennt." Interessenten wenden sich bitte direkt an das Gemeindeamt von Kreuzstetten.