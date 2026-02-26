Fastenzeit ohne Verzicht: So machen Sie Snickers, Mars, Twix & Bounty gesund

Snickers, Twix, Mars und Bounty? Diese selbstgemachten Klassiker zeigen: Fasten heißt nicht Verzicht, sondern bewusst genießen. Weniger Industriezucker, mehr natürliche Zutaten.

Die Fastenzeit ist oft ein kleiner Reality-Check für alle Naschkatzen: weniger Zucker, bewusster essen und plötzlich wirkt jeder Schokoriegel im Supermarktregal doppelt verführerisch. Die gute Nachricht? Sie müssen auf Ihre Lieblingsklassiker gar nicht komplett verzichten. Denn mit ein paar cleveren Zutaten lassen sich Mars, Snickers, Twix und Bounty ganz einfach in fastenfreundliche, natürlich gesüßte Varianten verwandeln.

Mars: der Klassiker neu gedacht (ca. 18 Stück)

Diese Version kommt ohne raffinierten Zucker aus und setzt stattdessen auf Nüsse und Datteln für natürliche Süße. Das Ergebnis: cremig, karamellig und überraschend sättigend.

© Getty Images

Zutaten:

Für das Nougat

85 g Mandeln (4 h eingeweicht)

75 g Cashews (4 h eingeweicht)

30 g Reissirup

1 EL Wasser

Für das Karamell

150 g Medjool-Datteln (ca. 8 Stück)

30 g Cashewmus oder Mandelmus

30 g Reissirup

25 g flüssiges Kokosöl

2 EL Wasser

¼ TL Vanillepaste

⅛ TL Salz

Für die Glasur

180 g zuckerfreie dunkle Schokolade

Zubereitung

Nougat-Schicht

Mandeln und Cashews mindestens 4 Stunden in Wasser einweichen. Mandeln anschließend schälen (oder blanchierte Mandeln verwenden). Mandeln, Cashews, Reissirup und Wasser in einen Food Processor geben. So lange mixen, bis eine glatte, cremige Masse entsteht. Eine rechteckige Form (ca. 14 × 22 cm) mit Backpapier auslegen. Nougatmasse gleichmäßig verstreichen – am besten mit einem Messer oder Spatel. Form für 30 Minuten ins Gefrierfach stellen.

Karamell-Schicht

Datteln, Cashewmus, Reissirup, Kokosöl, Wasser, Salz und Vanillepaste in den Mixer geben. Zu einer cremigen Karamellmasse pürieren. Karamell gleichmäßig auf die gekühlte Nougat-Schicht streichen. Form mindestens 2 Stunden ins Gefrierfach stellen, bis alles fest ist.

Schokoladenglasur

Schokolade grob hacken und über einem Wasserbad schmelzen. Die feste Masse aus der Form lösen und in Riegel schneiden. Jeden Riegel mit einer Gabel in die Schokolade tauchen. Überschüssige Schokolade abtropfen lassen und auf ein Kuchengitter legen. Im Kühlschrank fest werden lassen und kühl lagern.

Gesunder Twix (ca. 16 Stück)

Knuspriger Boden, cremiges Karamell und Schokolade, nur eben ohne Zuckerbombe.

© Getty Images

Zutaten:

Für den Mürbeteig:

60 g Kokosmehl

¼ TL Meersalz

3 EL Honig (oder Ahornsirup/Agave)

65 g Kokosöl

Für die Karamellfüllung:

120 g Erdnussbutter

100 g Honig

65 g Kokosöl

1 TL Vanilleessenz

¼ TL Meersalz

Für die Glasur:

50 g geschmolzenes Kokosöl

30 g Backkakao

2 EL Honig

Meersalzflocken

Zubereitung:

Mürbeteig:

Backofen auf 180 °C Umluft vorheizen. Backform mit Backpapier auslegen und leicht einfetten. Kokosmehl und Salz in einer Schüssel vermischen. Honig hinzufügen und verrühren. Kokosöl zugeben und alles zu einem glatten Teig verkneten. Teig gleichmäßig in die Form drücken. 9–11 Minuten backen, bis die Ränder goldbraun sind. Boden vollständig auskühlen lassen.

Karamellfüllung:

Erdnussbutter, Honig, Kokosöl, Vanille und Salz in einem kleinen Topf erwärmen. Unter Rühren schmelzen, bis eine homogene Masse entsteht. Karamell auf den Teigboden gießen. Im Kühlschrank vollständig fest werden lassen. Anschließend in 16 gleich große Riegel schneiden.

Schokoladenglasur:

Kokosöl, Kakao und Honig mit einem Schneebesen verrühren. Riegel entweder einpinseln oder vollständig eintauchen. Mit Meersalzflocken bestreuen. Kalt stellen, bis die Glasur fest ist.

Snickers - der sättigende Klassiker (ca. 8 Riegel)

© Getty Images

Zutaten

Nougat-Schicht

100 g Mandelmus

30 g Ahornsirup

15 g Kokosmehl

Karamell-Schicht



70 g Datteln

2 EL Einweichwasser

¼ TL Vanille

10 g Kokosöl

1 Prise Salz

30 g geröstete Erdnüsse

Schokolade

25 g Kakaopulver

50 g Kokosöl

40 g Ahornsirup

optional: 100 g dunkle Schokolade ≥70 %

Zubereitung:

Nougat-Schicht

Mandelmus, Ahornsirup und Kokosmehl in einer Schüssel vermischen. Eine kleine Form mit Backpapier auslegen. Masse hineindrücken und glattstreichen. Für 30 Minuten ins Gefrierfach stellen.

Karamell-Schicht

Datteln 15 Minuten in warmem Wasser einweichen. Mit Einweichwasser, Kokosöl, Vanille und Salz pürieren. Karamellcreme auf die Nougat-Schicht streichen. Erdnüsse darauf verteilen und leicht eindrücken. Mindestens 5 Stunden einfrieren, bis alles fest ist.

Schokolade

Kokosöl vorsichtig schmelzen. Kakao und Ahornsirup einrühren. Masse in Riegel schneiden. Riegel in die Schokolade tauchen. Auf ein Gitter legen und nochmals 15 Minuten einfrieren. Für eine dickere Glasur optional ein zweites Mal eintauchen.

Bounty ohne Zucker

© Getty Images

Zutaten

100 g Kokosraspeln

½ dl Kokosmilch

3 EL Erythrit

1½ EL Kokosöl

1 Prise Salz

100 g zuckerfreie dunkle Schokolade

Zubereitung

Kokosraspeln, Kokosmilch, Erythrit, Kokosöl und Salz in einer Schüssel vermengen. Die Masse gut durchkneten, bis sie formbar ist. Kleine Riegel formen und auf Backpapier legen. Für etwa 60 Minuten im Kühlschrank fest werden lassen. Schokolade über dem Wasserbad schmelzen. Riegel vollständig mit Schokolade überziehen oder bestreichen. Erneut kühlen, bis die Glasur fest ist.

Gutes Naschen!