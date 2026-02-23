Alles zu oe24VIP
Fastenzeit & Süßhunger? Diese zuckerfreien Desserts retten Sie jetzt
© Getty Images

Bye Industriezucker

Fastenzeit & Süßhunger? Diese zuckerfreien Desserts retten Sie jetzt

23.02.26, 11:57
Die Fastenzeit ist im vollen Gange und plötzlich meldet sich der Süßhunger stärker als gedacht? Nach ein paar Tagen ohne Schoki & Co. wird die Lust auf etwas Süßes oft fast unerträglich. Aber keine Sorge, Sie müssen jetzt nicht tapfer leiden. Wir haben die zuckerfreie Lösung für Sie. 

Mit ein paar einfachen Zutaten lassen sich nämlich Desserts zaubern, die perfekt in die Fastenzeit passen: natürlich gesüßt, schnell gemacht und ideal für zuhause. Und das Beste: Sie verzichten nicht auf Genuss, sondern nur auf Industriezucker. 

Zuckerfreie Süßkartoffel-Brownies

Fastenzeit & Süßhunger? Diese zuckerfreien Desserts retten Sie jetzt
© Getty Images

Zutaten für ca. 15 Stück: 

  • 6 Datteln, entsteint
  • 1 Süßkartoffel (ca. 300 g)
  • 1 EL Leinsamen, geschrotet
  • 30 g Kokosöl
  • 1 reife Banane
  • 1 TL Vanilleessenz
  • ½ TL Zimt
  • 2 EL Kakaopulver (vegan)
  • 1 EL Sojamehl
  • 60 g gemahlene Mandeln
  • Kakaopulver zum Bestäuben

So geht’s:

  1. Datteln über Nacht in Wasser einweichen und anschließend abgießen.
  2. Süßkartoffel schälen, würfeln und etwa 10 Minuten weich garen.
  3. Leinsamen mit 3 EL Wasser quellen lassen.
  4. Backofen auf 175 °C vorheizen und eine Backform einfetten.
  5. Banane, Süßkartoffel und Datteln fein pürieren. Vanille, Salz, Zimt und Kakao einrühren.
  6. Sojamehl mit etwas Wasser vermengen und zusammen mit Kokosöl und Leinsamen unterheben.
  7. Gemahlene Mandeln einrühren, Teig in die Form füllen.
  8. Ca. 45 Minuten backen, vollständig auskühlen lassen und mit Kakao bestäuben.

Tipp: Am nächsten Tag schmecken die Brownies sogar noch saftiger. 

Froyo Bites

Fastenzeit & Süßhunger? Diese zuckerfreien Desserts retten Sie jetzt
© Getty Images

Zutaten:

  • 300 g griechisches Joghurt
  • 1 EL Honig
  • 400 g Beeren
  • 2 EL gehackte Pistazien
  • 2 EL Kakao-Nibs

Zubereitung:

  1. Joghurt mit Honig und der Hälfte der Beeren verrühren.
  2. Pistazien und Kakao-Nibs unterheben.
  3. Mischung in einen Eiswürfelbehälter füllen und glattstreichen.
  4. Restliche Beeren, Nüsse und Kakao-Nibs darüber streuen.
  5. Für 4–5 Stunden tiefkühlen.
  6. Vor dem Servieren den Behälter kurz unter warmes Wasser halten, schon lassen sich die Froyo Bites leicht herauslösen. 

Pistazien-Feigen-Energiebällchen 

Fastenzeit & Süßhunger? Diese zuckerfreien Desserts retten Sie jetzt
© Getty Images

Zutaten für ca. 25 Bällchen:

  • 140 g Pistazien
  • 200 g getrocknete Feigen
  • ½ TL Vanillepulver

Zubereitung:

  1. 100 g Pistazien gemeinsam mit Feigen und Vanille im Food Processor zu einer cremigen Masse pürieren.
  2. Aus der Masse 25 kleine Bällchen formen.
  3. Restliche Pistazien fein mahlen und die Bällchen darin wälzen.
  4. Ideal für den kleinen Hunger im Büro, nach dem Sport oder wenn der Süßhunger plötzlich zuschlägt. 

 

Mit natürlichen Zutaten, weniger Zucker und einfachen Rezepten können Sie sich auch während der Fastenzeit etwas Gutes gönnen, ohne schlechtes Gewissen.

