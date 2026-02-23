Fastenzeit & Süßhunger? Diese zuckerfreien Desserts retten Sie jetzt

Fasten-Falle: Von diesen „gesunden“ Lebensmitteln sollten Sie die Finger lassen

Es ist Fastenzeit! Für viele der Startschuss, um den Körper zu entgiften und die Ernährungsgewohnheiten endlich umzukrempeln. Doch Vorsicht: Viele Lebensmittel sind gar nicht so gesund, wie Sie denken. Wir entlarven die größten Nährstoff-Killer.