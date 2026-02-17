Große Unterschiede von Wien bis Vorarlberg: So isst Österreich in der Fastenzeit

Die Fastenzeit hat begonnen! Eine aktuelle Studie von iglo zeigt nun: Wir sind ein Volk der Fasten-Fans – vor allem, wenn Fisch auf den Teller kommt.

Für viele ist es der offizielle Startschuss in die besinnliche Fastenzeit: der Heringschmaus. Ob klassisch mit Mayonnaise, Äpfeln und Zwiebeln oder die rote Variante mit Rüben – am Aschermittwoch führt kein Weg am Fisch vorbei. Laut einer aktuellen Studie von iglo ist der Heringschmaus für 14 Prozent der Österreicher ein absoluter Fixpunkt. Besonders auffällig: Im Süden und im Osten schmeckt’s am besten!

Wien & Kärnten: Hier feiert fast jeder Fünfte den Aschermittwoch ganz traditionell

Am weitesten verbreitet ist das traditionelle Fischessen in Kärnten und Wien, wo etwa jeder Fünfte den Aschermittwoch immer so begeht. Am wenigsten verankert ist es in Tirol. Satte drei Viertel der Tiroler geben an, dass der Heringschmaus bei ihnen absolut keine Tradition hat.

© Getty Images

Fleisch-Fasten: Wer verzichtet wirklich?

Nach dem großen Fressen im Fasching schalten viele einen Gang zurück. Mehr als 40 Prozent der Österreicher reduzieren in den 40 Tagen bis Ostern ihren Fleischkonsum. 15 Prozent ziehen es sogar knallhart durch und verzichten komplett.

Überraschendes Detail für alle Hauptstädter: Ausgerechnet in Wien und Niederösterreich nimmt man es mit dem Fleischverzicht nicht ganz so genau. Rund zwei Drittel der Befragten dort geben an, die Fasten-Tradition eher zu ignorieren. Ein saftiges Schnitzel lässt man sich hier eben ungern verbieten.

© Getty Images

Karfreitag: Männer lieben den Fisch-Freitag

Wenn die Fastenzeit endet, wird es am Karfreitag noch einmal kulinarisch. Ein Viertel der Österreicher stellt an diesem Tag Fisch auf den Speiseplan. Interessant dabei: Männer (31 Prozent) achten strenger auf den Fisch-Freitag als Frauen (20 Prozent). Der regionale Spitzenreiter: Die Steiermark.