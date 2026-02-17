Aschermittwoch: So leicht gelingt der Heringsschmaus zu Hause

Der Aschermittwoch fällt dieses Jahr auf den 18. Februar und läutet damit die Fastenzeit ein. Traditionell wird an diesem Mittwoch Hering aufgetischt. Wir haben die besten Rezepte für Sie zusammengestellt.
Heringsschmaus mit Pumpernickel
© Getty Images
Zutaten für 4 Personen:
- 300 g Heringsfilet
- 5 EL Zitronensaft
- 1 TL flüssiger Honig
- Salz
- Pfeffer
- 1/2 TL mittelscharfer Senf
- 3 EL Traubenkernöl
- 150 g Pumpernickel
- 100 g Walnusskerne
- 4 Stängel Petersilie
- Honig zum Servieren
Zubereitung * LEICHT * 20 MIN
- Die Heringe abbrausen, trocken tupfen und in mundgerechte Stücke schneiden. Die Fischstücke in eine große, flache Schale legen. Aus Zitronensaft, Honig, Salz, Pfeffer und Senf ein Dressing rühren. Das Öl unterquirlen. Etwa die Hälfte davon auf die Fischstücke pinseln.
- Den Pumpernickel zerkrümeln. Die Nüsse grob hacken, 1 EL beiseite stellen, den Rest mit dem Pumpernickel in einer großen Pfanne ohne Fett unter Rühren anrösten, bis es duftet. Die Petersilie waschen, trocken schütteln und die Blättchen hacken.
- Die Pumpernickel-Nuss-Mischung auf die Fischstücke streuen und mit dem restlichen Dressing beträufeln. Die übrigen Nüsse und die Petersilie darauf streuen. Vor dem Servieren mit 1/2-1 TL flüssigem Honig beträufeln.
Heringssalat auf Erdäpfel-Rösti
© Getty Images
Zutaten für 4 Personen:
- 2 Lauchzwiebeln
- 1/2 Gurke
- 1 1/2 Äpfel, säuerlich
- 8 Radieschen
- 6 Matjesfilets
- 1 EL Petersilie, glatt; geschnitten
- 3 EL Apfelessig
- 3 EL Rapsöl
- Salz
- Pfeffer, schwarz; aus der Mühle
- 800 g Kartoffeln, mehligkochend
- 1 EL Speisestärke
- Muskat; frisch gerieben
- Rapsöl; zum Braten
Zubereitung:
- Die Lauchzwiebeln waschen, putzen und in Ringe schneiden. Die Gurke waschen, längs halbieren, entkernen und in Scheiben schneiden. Die Äpfel waschen, halbieren, entkernen und würfeln. Die Radieschen waschen und in Scheiben schneiden. Die Matjesfilets abspülen, mit Küchenpapier trockentupfen und quer in Streifen schneiden.
- Alle vorbereiteten Zutaten mit der Petersilie, dem Essig und dem Öl vermengen. Mit Salz und Pfeffer würzen.
- Die Erdäpfel schälen und raspeln. Mit der Stärke vermengen und mit Salz, Pfeffer und Muskat würzen. Aus der Kartoffelmasse in heißem Rapsöl 4 große Rösti von beiden Seiten goldbraun braten. Auf Tellern verteilen und den Matjessalat darauf anrichten.
Gebratene Heringe mit Sauerkrautsalat
© Stockfood
Zutaten für 4 Personen:
- 8 Heringe; küchenfertig à ca. 120 g
- 4 EL Zitronensaft
- Salz
- Pfeffer, schwarz; aus der Mühle
- 2 Römersalatherzen
- 1/2 Radicchio
- 1 Stange Staudensellerie
- 1 Paprika, gelb
- 1 Zwiebel, rot
- 2 EL Apfelessig
- 2 EL Rapsöl
- 200 g Sauerkraut; abgetropft
- 2 EL Dinkelmehl
- 4 EL Olivenöl; zum Braten
- 150 g Sauerrahm
- 1 Bund Schnittlauch
Zubereitung:
- Die Fische innen und außen waschen und trockentupfen. Dann innen und außen mit 2 EL Zitronensaft beträufeln und mit Salz und Pfeffer würzen.
- Von den Salatherzen und Radicchio die äußeren Blätter entfernen. Die Salate in die einzelnen Blätter teilen, waschen, trockenschleudern und in mundgerechte Stücke zupfen.
- Den Sellerie putzen, waschen und in dünne Scheiben schneiden. Die Paprika waschen, putzen und in etwa 1 cm große Würfel schneiden. Die Zwiebel abziehen und fein würfeln.
- In einer Salatschüssel Essig, etwas Salz, Pfeffer und das Rapsöl verrühren. Die vorbereiteten Salatzutaten und das Sauerkraut dazugeben und alles mit dem Dressing mischen.
- Das Mehl mit etwas Salz und Pfeffer auf einem Teller mischen. Das Olivenöl in einer großen beschichteten Pfanne erhitzen. Die Heringe rundum im Mehl wälzen und im Öl auf beiden Seiten je 3-4 Minuten braten.
- Inzwischen den Sauerrahm mit übrigem Zitronensaft, Salz und Pfeffer verrühren. Den Schnittlauch waschen, trockentupfen, in feine Röllchen schneiden und untermischen. Die gebratenen Heringe mit dem Sauerkrautsalat auf Tellern anrichten. Den Dip dazu reichen. Dazu passt frisches Brot.
Heringsschmaus mit Rote Rübe und Erdäpfel
© Getty Images
Zutaten für 4 Personen
- 400 g Rote Rübe
- 4 Herings-Doppelfilets
- 150 ml Sauerrahm
- Salz
- Pfeffer aus der Mühle
- 2 Prisen Zucker
- 1 EL gehackte glatte Petersilie
- Rote-Rübe-Sprossen zum Garnieren
Zubereitung * LEICHT * 60 MIN
- Den Backofen auf 180°C Umluft vorheizen. Die Rote Rübe waschen und einzeln in Alufolie einschlagen. Im Ofen garen, bis sie sich leicht einstechen lässt. Herausnehmen, auswickeln, pellen und abkühlen lassen. Danach in kleine Würfel schneiden und vollständig auskühlen lassen.
- Die Heringsfilets abbrausen, trocken tupfen und klein schneiden. Mit den Rote-Rübe-Würfeln und dem Sauerrahm verrühren, mit Salz, Pfeffer und dem Zucker abschmecken. In Schälchen anrichten, mit der glatten Petersilie bestreuen und mit Rote-Rübe-Sprossen garnieren.
Guten Appetit!