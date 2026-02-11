Alles zu oe24VIP
Winterspiele
Sturla Holm Laegreid
"Komplett falsch"

Legenden rechnen mit Fremdgeh-Norweger ab

11.02.26, 08:53
Bronzemedaillengewinner Sturla Holm Laegreid beichtete den Seitensprung live im TV.

Kurz nach seinem größten Erfolg schockte Biathlon- Bronzemedaillengewinner Sturla Holm Laegreid mit einem Fremdgeh-Geständnis. Der Norweger vergoss im Zielraum viele Tränen berichtete dann in einem TV-Interview ungefragt von einem Seitensprung. „Vor einem halben Jahr habe ich die Liebe meines Lebens getroffen, den schönsten und wunderbarsten Menschen der Welt. Vor drei Monaten habe ich meinen größten Fehler gemacht und sie betrogen."

Sturla Holm Laegreid
Dass er im TV darum bettelte, dass ihn seine Ex zurücknimmt, sorgte für viel mediales Echo. "Es tut mir leid, Johan, ich möchte dir nicht die Show stehlen", meinte er auf der Pressekonferenz.

Sturla Holm Laegreid
"Völlig falsch"

In seiner Heimat bekam Laegreid für seine Beichte aber viel Kritik. „Es war eine falsche Handlung. Zeit, Ort und Timing waren leider komplett falsch", so Biathlon-Legende Johannes Thingnes Bö bei NRK. „Sturla ist ein sehr emotionaler Mensch, das sieht man. Er läuft fast zu Gold, gewinnt Bronze und dann bricht alles heraus. Ich weiß nicht, ob er das geplant hatte."

Auch Skilanglauf-Ikone Therese Johaug übt scharfe Kritik: „Ich habe noch nie so ein Interview gesehen. Das ist völlig der falsche Zeitpunkt und der falsche Ort, um so etwas zu sagen."

