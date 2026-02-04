Brutale Attacke bei Kontrolle: Schaffner tot geprügelt

Erschütternde Nachrichten aus Deutschland: Der 36-jährige Schaffner Serkan C. ist nach einem brutalen Angriff in einer Regionalbahn verstorben. Ein Streit um ein fehlendes Ticket endete für den Familienvater tödlich.

Der Vorfall ereignete sich am Montagabend kurz nach der Abfahrt des Zuges am Bahnhof Landstuhl. Serkan C. kontrollierte eine vierköpfige Gruppe, als die Situation eskalierte. Ein 26-jähriger Mann ohne gültigen Fahrschein griff den Zugbegleiter unvermittelt an, nachdem dieser ihn des Zuges verwiesen hatte.

Hemmungslose Gewalt im Zug

Laut Zeugenberichten verhielt sich der Schaffner zunächst deeskalierend und hielt Abstand, als der Verdächtige bereits mit Gesten drohte. Doch als die Aufforderung zum Aussteigen erfolgte, schlug der Angreifer hemmungslos auf den 36-Jährigen ein. Serkan C. brach noch im Zug zusammen. Beamte der Bundespolizei leiteten bereits zehn Minuten nach der Tat Wiederbelebungsmaßnahmen ein, bevor ein Notarzt die weitere Versorgung übernahm.

Trauer um Familienvater

Trotz des schnellen Einsatzes der Rettungskräfte erlag der Familienvater im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen. Serkan C. hinterlässt eine Frau und Kinder. DB-Chefin Evelyn Palla zeigte sich fassungslos über den „völlig sinnlosen Tod“ des Kollegen und sprach von einem schwarzen Tag für alle Eisenbahner. Sie forderte gesellschaftliche und politische Antworten auf die zunehmende Gewalt gegenüber Bahnmitarbeitern.

Verdächtiger in Untersuchungshaft

Bei dem mutmaßlichen Täter handelt es sich um einen 26-jährigen griechischen Staatsbürger, der keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat. Er wurde noch am Tatort festgenommen und am Dienstag einem Haftrichter vorgeführt. Gegen ihn wurde Haftbefehl erlassen; es besteht der dringende Verdacht des versuchten Totschlags, wobei die Anklage nach dem Tod des Opfers nun angepasst werden dürfte.