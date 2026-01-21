ÖSV-Adler Stefan Kraft vor Olympia: "Knopf muss einfach noch aufgehen"

In seiner langjährigen Domäne Skifliegen will Stefan Kraft bei der WM in Oberstdorf rechtzeitig vor Olympia zurück aufs Podium finden.

Der Salzburger tritt am Wochenende auf der Heini-Klopfer-Schanze nach seinem Kulm-Triumph 2024 als Titelverteidiger an. Im Weltcup lief es für Kraft zuletzt aber nicht nach Wunsch. Domen Prevc schwebt hingegen seit Monaten auf der Erfolgswelle, der Weltrekordler ist auch bei der Weitenjagd im Einzel und mit dem Team Goldanwärter Nummer 1.

"Beim Skifliegen sind die Slowenen immer die Topfavoriten, auch die Japaner sind sehr gut, und die Norweger darf man nicht unterschätzen, wir können aber auch gut fliegen. Es wird ein heißer Fight, wir möchten natürlich so viele Medaillen wie möglich machen", sagte ÖSV-Cheftrainer Andreas Widhölzl. Der Einzelbewerb wird am Freitag und Samstag in je zwei Durchgängen entschieden, zum Abschluss am Sonntag folgt der Teamwettkampf. Aufgrund der besonderen Anforderungen im Fliegen sind im Allgäu durchaus andere Gesichter als bei den jüngsten Weltcupspringen am Podium zu erwarten. Neben Kraft sollten für Österreich Jan Hörl, Daniel Tschofenig und Routinier Manuel Fettner weit vorne mitmischen können. Wenig Erfahrung und bisher noch keine Topresultate auf Flugschanzen hat Stephan Embacher zu Buche stehen.

Verkühlter Kraft hofft auf Trendwende

Kraft hingegen hat alleine im Skiflugweltcup schon zehn Siege auf dem Konto, vier davon in Oberstdorf. Ganz oben auf der Rechnung hat diesmal aber auch er Überflieger Prevc. "Alles andere wäre eine Überraschung", betonte Kraft. Seine eigene Form ließ zuletzt etwas zu wünschen übrig. Der Trend sei aber positiv. "Ich bin eigentlich zufrieden, wie die Entwicklung seit der Tournee gegangen ist, aber natürlich war es noch nicht da, wo ich sein will", sagte Kraft im APA-Gespräch und verwies auf vielversprechende Ansätze. "Es waren schon wieder viele gute Sprünge dabei, stabil und mit viel Energie. Das Gefühl sollte passen, es ist das erste Fliegen, es geht irgendwie von null los."

Der 32-Jährige hofft, dass er schnellstmöglich wieder nahe an die Perfektion herankommt, um spätestens bei Olympia wieder voll auf der Höhe zu sein. "Der Knopf muss einfach noch aufgehen, das wird sicher irgendwo passieren. Aber ich kann es nicht erzwingen, es fehlt im Wettkampf noch die letzte Lockerheit. Ich hoffe, dass ich beim Fliegen gleich wieder den richtigen Zugang finde. Wenn ich meine Sache beieinander habe, weiß ich, dass ich eine Medaille holen kann, und natürlich ist Olympia das ganz große Ziel."

Eine aus Japan mitgebrachte Verkühlung sei halb so schlimm und im Wettkampf kein Problem, versicherte er. Bereits abgehakt habe er die Disqualifikation in Sapporo, als er wegen eines um 5 mm zu langen Hosenbeins am Anzug nicht antreten durfte. Der beim Umnähen des davor nur im SommerGP verwendeten Anzugs versehentlich unterlaufene Fehler sei mittlerweile behoben, so Kraft.

Saisondominator Prevc jagt erste Flug-Einzelmedaille

Bei der WM 2024 auf dem Kulm gewann Kraft vor dem in dieser Saison völlig abgestürzten Deutschen Andreas Wellinger und dem Slowenen Timi Zajc. Im Team triumphierte Slowenien vor Österreich mit Kraft, Hörl, Fettner und dem mittlerweile nicht mehr aktiven Michael Hayböck, und Deutschland. Im vergangenen Winter war Prevc im Flugweltcup eine Klasse für sich und siegte unter anderem in Oberstdorf und beim Finale in Planica, wo er Kraft auch den Weltrekord (254,5 m) abnahm. Eine Flug-Einzelmedaille hat der Slowene aber noch nie gewonnen.

Im laufenden Winter ist die WM der erste Vergleich auf einem Flugbakken, von den Großschanzen war Prevc nicht nur bei der Vierschanzen-Tournee tonangebend und feierte bereits neun Siege, zuletzt in Sapporo im Doppelpack. "Es stört mich nicht, dass ich der Favorit bin und die Erwartungen hoch sind. Man wünscht sich natürlich, dass alles perfekt läuft. Aber es wird sich zeigen, wie es läuft, ich muss meinen Teil beitragen", sagte Prevc vor den ersten Trainings in Oberstdorf, wo er seit März 2022 mit 242,5 m Schanzenrekordhalter ist.