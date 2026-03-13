Jetzt fix! Entscheidung um zwei Bayern-Stars gefallen

Gute Nachrichten für den bayern München: Joshua Kimmich und Michael Olise müssen nach ihren Gelben Karten in Bergamo keine weiteren Konsequenzen durch die UEFA befürchten.

Die Bayern können für ein mögliches Viertelfinale in der Königsklasse fest mit Joshua Kimmich und Michael Olise planen. Das Rückspiel findet am Mittwoch statt. Nach Sky-Informationen wird die Disziplinarkommission der UEFA keine Untersuchungen gegen die beiden Profis einleiten. Damit bleibt es bei der automatischen Sperre für nur ein Spiel, nachdem sich beide in Bergamo wegen Spielverzögerung ihre jeweils dritte Gelbe Karte abgeholt hatten.

Keine Ermittlungen der UEFA

Die Sorge vor einer längeren Sperre, wie sie in der Vergangenheit etwa Real Madrids Sergio Ramos traf, scheint unbegründet. Während Ramos damals zugab, die Karte provoziert zu haben, wiesen die Bayern-Stars dies nach dem 6:1-Sieg bei Atalanta Bergamo von sich. "Generell bin ich schon einer, der jedes Spiel machen möchte", erklärte DFB-Kapitän Joshua Kimmich nach der Partie. Er gab zwar zu, dass es "unnötiges Zeitspiel" gewesen sei, bestritt jedoch eine absichtliche Provokation.

Sportvorstand Eberl sieht Gelb gelassen

Auch Sportvorstand Max Eberl äußerte sich nach dem Spiel wenig besorgt über eine mögliche Ausweitung der Sperre. Er verwies darauf, dass man bei einer Führung auf Zeit spiele und dann eben Verwarnungen riskiere. Die UEFA sieht laut aktuellem Stand keinen Grund für ein tiefergehendes Verfahren wegen unsportlichen Verhaltens.

Blick auf das Viertelfinale

Sollten die Münchner den Einzug in die nächste Runde wie erwartet fixieren, stünden die beiden Leistungsträger wieder zur Verfügung. Im Viertelfinale der Champions League wartet dann entweder Real Madrid oder Manchester City.