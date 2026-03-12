Alles zu oe24VIP
FC Bayern
© Getty

Hammer-Gerücht

Paukenschlag: Bayern-Star steht vor Wechsel zum FC Arsenal

12.03.26, 07:00
Der englische Vizemeister will sich mit dem Nationalspieler verstärken. 

Nach acht Jahren beim FC Bayern München sucht Leon Goretzka im Sommer eine neue Herausforderung. Wie berichtet, wird der Vertrag des 31-Jährigen nicht mehr verlängert, der deutsche Nationalspieler kann somit ablösefrei wechseln.

Gunners planen Doppelschlag

Nachdem Goretzka zuletzt etwa mit Juventus Turin oder Atlético Madrid in Verbindung gebracht wurde, scheint nun der FC Arsenal in der Pole Position zu sein. Wie das Portal „Teamtalk“ berichtet, plant Mikel Arteta sogar den Bundesliga-Doppelschlag. Neben Goretzka soll auch BVB-Star Julian Brandt ablösefrei nach London wechseln. „Goretzka und Brandt haben ihre Qualität nachgewiesen und passen sowohl ins Team als auch ins System. Lasst uns sehen, wie es sich entwickelt“, wird dabei ein Insider zitiert.

Leon Goretzka
© Getty

Goretzka selbst deutete zuletzt einen Wechsel ins Ausland an. „Ich denke, so weit kann man schon gehen, dass mich das schon reizen würde, noch einmal eine Erfahrung im Ausland zu machen“, so der 31-Jährige.

Zuvor möchte der gebürtige Bochumer aber noch mit den Bayern das Triple holen und mit Deutschland zur WM fahren.

