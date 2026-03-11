Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Tabellen
Serie A Primera Division Premier League Ligue 1 Deutsche Bundesliga
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Tabellen:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. Fußball International
  5. Deutsche Bundesliga
urbig
© EPA/MICHELE MARAVIGLIA

Diagnose da

Bayern-Schock: SO lange fallen Musiala, Urbig und Davies aus

11.03.26, 17:54
Teilen

Eigentlich sollte der FC Bayern München mit dem 6:1 bei Atalanta Bergamo im Achtelfinal-Hinspiel sehr zufrieden sein. Doch gleich drei Spieler haben sich in Italien verletzt. Nun hat der Rekordmeister die Diagnose veröffentlicht. 

Jamal Musiala (23), Jonas Urbig (22) und Alphonso Davies (25) mussten Verletzt runter. Der Kanadier Alphonso Davies zog sich drei Monate vor seiner Heim-WM eine Muskelverletzung im Oberschenkel zu und wurde mit Tränen in den Augen ausgewechselt. Zudem musste Keeper Jonas Urbig, der den an einem Muskelfaserriss laborierenden Manuel Neuer ersetzte, nach einem Zusammenstoß ins Spital. Es wurde eine Gehirnerschütterung diagnostiziert. Am Samstag gegen Leverkusen wird wohl der dritte Goalie Sven Ulreich im Tor der Münchner stehen.

Noch dazu erlitt Jamal Musiala eine Schmerzreaktion am linken Sprunggelenk, das er sich bei der Club-WM im vorigen Sommer schwer verletzt hatte. Danach war er monatelang ausgefallen. Auch der deutsche Nationalspieler wird vorerst pausieren. Trainer Vincent Kompany meinte mit Blick auf die Verletzungen: "Es ist schade. Wir dürfen uns das Momentum aber nicht wegnehmen lassen."

Allerdings droht den Bayern noch weiteres Ungemach. Joshua Kimmich und Michael Olise sahen gegen Atalanta wegen Zeitspiels jeweils ihre dritte Gelbe Karte und fallen damit für das kaum mehr relevante Rückspiel aus, wären aber im Viertelfinal-Schlager gegen Manchester City oder Real Madrid dabei - oder auch nicht.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen