Bayern-Schock: SO lange fallen Musiala, Urbig und Davies aus

Eigentlich sollte der FC Bayern München mit dem 6:1 bei Atalanta Bergamo im Achtelfinal-Hinspiel sehr zufrieden sein. Doch gleich drei Spieler haben sich in Italien verletzt. Nun hat der Rekordmeister die Diagnose veröffentlicht.

Jamal Musiala (23), Jonas Urbig (22) und Alphonso Davies (25) mussten Verletzt runter. Der Kanadier Alphonso Davies zog sich drei Monate vor seiner Heim-WM eine Muskelverletzung im Oberschenkel zu und wurde mit Tränen in den Augen ausgewechselt. Zudem musste Keeper Jonas Urbig, der den an einem Muskelfaserriss laborierenden Manuel Neuer ersetzte, nach einem Zusammenstoß ins Spital. Es wurde eine Gehirnerschütterung diagnostiziert. Am Samstag gegen Leverkusen wird wohl der dritte Goalie Sven Ulreich im Tor der Münchner stehen.

Noch dazu erlitt Jamal Musiala eine Schmerzreaktion am linken Sprunggelenk, das er sich bei der Club-WM im vorigen Sommer schwer verletzt hatte. Danach war er monatelang ausgefallen. Auch der deutsche Nationalspieler wird vorerst pausieren. Trainer Vincent Kompany meinte mit Blick auf die Verletzungen: "Es ist schade. Wir dürfen uns das Momentum aber nicht wegnehmen lassen."

Allerdings droht den Bayern noch weiteres Ungemach. Joshua Kimmich und Michael Olise sahen gegen Atalanta wegen Zeitspiels jeweils ihre dritte Gelbe Karte und fallen damit für das kaum mehr relevante Rückspiel aus, wären aber im Viertelfinal-Schlager gegen Manchester City oder Real Madrid dabei - oder auch nicht.