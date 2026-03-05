Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Wohnen & Immo Mein Geld Meine Energie Best of Vienna XXXLutz Unsere Tiere
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Welt
Spanien-Steg
© Getty

Tragödie

Strand-Steg bricht ein: Sechstes Todesopfer geborgen

05.03.26, 15:44
Teilen

Küsten-Drama erschüttert Spanien: Nach dem Einsturz eines Holzstegs an einem Strand im Norden Spaniens steigt die Zahl der Todesopfer. Zwei Tage nach dem Unglück wurde nun auch die Leiche der jungen Elena gefunden. 

Zwei Tage nach dem Einsturz eines Holzstegs an einem Strand im Norden Spaniens haben Suchtrupps ein sechstes Todesopfer gefunden.

7 Menschen ins Meer gerissen

"Elenas Leiche wurde geborgen", erklärte Kantabriens Regionalpräsident Pedro Casares am Donnerstag im Onlinedienst X. Ein Holzsteg zwischen zwei Felsen am Strand von El Bocal nahe der Stadt Santander ist am Dienstag eingestürzt. Sieben junge Leute stürzten dabei ins Meer. Nur ein Mitglied der Gruppe konnte nach Angaben der Behörden lebend gerettet werden.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen