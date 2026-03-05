Strand-Steg bricht ein: Sechstes Todesopfer geborgen

Küsten-Drama erschüttert Spanien: Nach dem Einsturz eines Holzstegs an einem Strand im Norden Spaniens steigt die Zahl der Todesopfer. Zwei Tage nach dem Unglück wurde nun auch die Leiche der jungen Elena gefunden.

Zwei Tage nach dem Einsturz eines Holzstegs an einem Strand im Norden Spaniens haben Suchtrupps ein sechstes Todesopfer gefunden.

7 Menschen ins Meer gerissen

"Elenas Leiche wurde geborgen", erklärte Kantabriens Regionalpräsident Pedro Casares am Donnerstag im Onlinedienst X. Ein Holzsteg zwischen zwei Felsen am Strand von El Bocal nahe der Stadt Santander ist am Dienstag eingestürzt. Sieben junge Leute stürzten dabei ins Meer. Nur ein Mitglied der Gruppe konnte nach Angaben der Behörden lebend gerettet werden.