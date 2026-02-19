Unsere Olympia-Helden stellten Peking-Ausbeute ein - was noch möglich ist

Mit einer im Schneesturm von Tesero dramatisch erkämpften Bronzemedaille im Kombi-Teamsprint erhöhten Johannes Lamparter und Stefan Rettenegger die rot-weiß-rote Ausbeute auf 18 Medaillen. Gehen sich sogar die von "Sports Illustrated" prophezeiten 21 Medaillen für Österreich aus?

Mit 18 Medaillen hat das ÖOC-Team, was die Anzahl der Medaillen betrifft, am Donnerstag die Marke von Peking 2022 eingestellt und schon vor den letzten drei Wettkampftagen die Zielerwartung von Horst Nussbaumer erfüllt.

„18 Medaillen sind unsere Benchmark“, hatte der ÖOC-Präsident bei der Nominierung der 115 Olympioniken am 26. Jänner in Wien erklärt. Mehr Medaillen für Österreich hatte es nur in Turin 2006 (23) und Albertville 1992 (21) gegeben.

Lamparter steuerte drei Medaillen bei

Besonders bedanken können wir uns bei Lamparter (2x Silber/1x Bronze), sowie den Rodlern Jonas Müller (2x Silber), Thomas Steu/Wolfgang Kindl und Selina Egle/Lara Kipp, die mehr als eine Medaille beisteuerten.

Mit 5x Gold, 8x Silber und 5x Bronze scheint Mailand/Cortina 2026 in der ewigen Medaillenspiegel-Bilanz auf Platz 4 auf. In Turin (9/7/7), Peking (7/7/4) und Albertville (6/7/8) hatte es öfter Gold gegeben.

Noch haben unsere Olympia-Helden die Chance, das Medaillen- und sogar das Gold-Kontingent zu erhöhen.

Wobei wir uns am Freitag keine zu großen Hoffnungen machen sollten. Wobei: Die Ende Jänner nach drei Jahren Pause erstmals wieder auf das Weltcup-Podest gekommenen Ski-Crosserinnen Katrin Ofner und Sonja Gigler wollen auch bei Olympia mit dem Einzug ins Vierer-Finale überraschen. Dann ist in der "Wundertüte" alles möglich.

Lisa Hauser hofft auf Happy End, Zweierbob-Duo braucht Wunder

Spannend wird‘s am Samstag: Im 15-km-Massenstartbewerb hofft Ex-Biathlonweltmeisterin Lisa Hauser nach bisher verkorksten Olympiaauftritten auf ein Happy End. Unser Zweierbob braucht trotz Jamaika-Power durch Anschieberin Christania Williams angesichts der Knöchelverletzung von Steuerfrau Katrin Beierl ein kleines Wunder. Und am Schlusstag drücken wir Teresa Stadlober im 50-km-Langlauf die Daumen.

Fazit: Die vom renommierten US-Magazin "Sports Illustrated" prognostizierten 21 Medaillen für Österreich sind noch immer in Greifweite. Der 20 Jahre alte Turin-Rekord mit 23 Medaillen dürfte auch die durchaus erfolgreichen 2026-Spiele überstehen.