Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Winterspiele
Sport24 News Backstage Biathlon Bob Curling Eishockey Eiskunstlauf Eisschnelllauf Freestyle-Skiing Langlauf Nordische Kombination Rodeln Shorttrack Skeleton Ski-Alpin Skispringen Snowboard
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Olympia Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Best of Vienna XXXLutz Unsere Tiere
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Olympia
  4. Winterspiele
cortina
© Getty Images

Absagen & Verspätung

Selbst Curling betroffen: Mega-Schneesturm sorgt für Olympia-Chaos

19.02.26, 16:23
Teilen

Die Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina leiden derzeit unter dem Schneesturm.

Bei den Olympischen Winterspielen in Mailand und Cortina sorgt jetzt ein Schneesturm für viel Chaos. Mehrere Wettbewerbe müssen verschoben oder sogar abgesagt werden.

Selbst Curling-Matches sind vom Schneesturm betroffen. Wegen des Verkehrschaos wurden einige Matches verschoben. Das Spiel zwischen Großbritannien und Italien startete 25 Minuten später. Beide Mannschaften hatten Probleme, die Halle in Cortina zu erreichen.

Riesiges Verkehrschaos

Der Schneesturm brachte seit Mittwochabend fast einen Meter Neuschnee und sorgte für ein riesiges Verkehrschaos. Ein IOC-Sprecher erklärte: "Schnee gehört im Wintersport zum Berufsrisiko. Die Verbände sind es gewohnt, mit Verzögerungen oder schlechtem Wetter umzugehen. Damit müssen wir leben."

Andere Wettbewerbe, darunter die Freeski-Halfpipe der Männer, die Aerials der Männer und das Skicross-Training, mussten allesamt verschoben werden.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen