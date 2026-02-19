Selbst Curling betroffen: Mega-Schneesturm sorgt für Olympia-Chaos

Die Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina leiden derzeit unter dem Schneesturm.

Bei den Olympischen Winterspielen in Mailand und Cortina sorgt jetzt ein Schneesturm für viel Chaos. Mehrere Wettbewerbe müssen verschoben oder sogar abgesagt werden.

Selbst Curling-Matches sind vom Schneesturm betroffen. Wegen des Verkehrschaos wurden einige Matches verschoben. Das Spiel zwischen Großbritannien und Italien startete 25 Minuten später. Beide Mannschaften hatten Probleme, die Halle in Cortina zu erreichen.

Riesiges Verkehrschaos

Der Schneesturm brachte seit Mittwochabend fast einen Meter Neuschnee und sorgte für ein riesiges Verkehrschaos. Ein IOC-Sprecher erklärte: "Schnee gehört im Wintersport zum Berufsrisiko. Die Verbände sind es gewohnt, mit Verzögerungen oder schlechtem Wetter umzugehen. Damit müssen wir leben."

Andere Wettbewerbe, darunter die Freeski-Halfpipe der Männer, die Aerials der Männer und das Skicross-Training, mussten allesamt verschoben werden.