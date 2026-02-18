Ex-Ö3-Star Eppinger verlässt die WKÖ

Ex-Moderator Peter L. Eppinger verlässt die WKÖ mit Monatsende bereits wieder.

Wien. Der ehemalige Ö3-Moderator, ÖVP-Kommunalpolitiker und türkise Kommunikator Peter L. Eppinger verlässt die Wirtschaftskammer (WKÖ) mit Ende Februar wieder, bestätigte ein Kammer-Sprecher der APA einen "Standard"-Bericht.

Eppinger war erst vorigen September vom inzwischen zurückgetretenen WKÖ-Präsidenten Harald Mahrer als Kreativdirektor geholt worden. Doch unter Nachfolgerin Martha Schultz sollen noch heuer Millionen gespart werden, angekündigt wurden auch Personalmaßnahmen.