"Keller-Kosmetik": illegale Schönheitseingriffe in Wiener Neustadt

In Wiener Neustadt sollen drei Frauen (31, 37 und 60 Jahre alt) illegale Schönheitseingriffe durchgeführt haben. Eine Frau wurde festgenommen, zwei mögliche Komplizinnen angezeigt. Die Polizei sucht nun nach Personen, die durch Behandlungen gesundheitliche Beeinträchtigungen erlitten haben.

Das nicht dafür ausgebildete Trio, das teilweise geständig ist, dürfte in Kellerräumlichkeiten in Wiener Neustadt mindestens seit 9. Juli 2025 ästhetische Behandlungen durch Injektionen von Botox und Hyaluronsäure vorgenommen sowie Narkosemittel verabreicht haben, teilte die Polizei am Mittwoch in einer Aussendung mit. Kundinnen und Kunden bezahlten dafür teilweise hohe Geldbeträge.

Opfer gesucht

Bei einer Hausdurchsuchung am vergangenen Donnerstag wurden zahlreiche Substanzen, in Österreich nicht zugelassene Arzneimittel und diverse Utensilien sichergestellt, so die Polizei weiter. Eine 31-jährige Frau wurde festgenommen, mögliche Komplizinnen im Alter von 37 und 60 Jahren wurden angezeigt.

Gegen die 31-Jährige wird wegen des Verdachts des schweren Betrugs und des Sozialleistungsbetrugs ermittelt. Die Beschuldigte wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Wiener Neustadt eingeliefert.

Polizei sucht nach Opfern

Die Polizei sucht indes Personen, die durch eine Behandlung des Trios gesundheitliche Beeinträchtigungen erlitten haben. Es erging der Appell, sich mit dem Landeskriminalamt Niederösterreich (Tel.: 059133-30-3333) in Verbindung zu setzen.