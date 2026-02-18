Oberbefehlshaber Van der Bellen für Wehrdienst-Verlängerung

Bundespräsident und Oberbefehlshaber Van der Bellen spricht sich für eine Verlängerung des Wehrdienstes aus.

Vor knapp einem Monat wurde der Bericht der Wehrdienst-Kommission präsentiert. Das Ergebnis: Die Expertinnen und Experten sprachen sich eindeutig für eine Verlängerung aus. Das präferierte Modell wäre "8+2", also acht Monate Wehrdienst und anschließend zwei Monate Milizübungen.

Nun hat sich auch Bundespräsident - und damit Oberbefehlshaber - Alexander Van der Bellen zu Wort gemeldet. „Die Wehrdienstkommission hat kompetent und verantwortungsbewusst gearbeitet. Aufbauend auf den Vorschlägen der Kommission ist die Wiedereinführung der Milizübungen wichtig", so VdB in einer Aussendung der Präsidentschaftskanzlei.

Und: "Angesichts der geopolitischen Lage und zur Verbesserung der Sicherheit der Soldatinnen und Soldaten unterstütze ich als Oberbefehlshaber den Vorschlag der Kommission, durch eine Wehrdienstverlängerung eine bessere Ausbildung des Bundesheeres sicherzustellen. Österreich braucht ein modernes und einsatzbereites Bundesheer.“