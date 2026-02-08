Tourengeher bei Lawinenabgang schwer verletzt

Auf der Großen Kesselspitze bei Obertauern in Salzburg ist am frühen Sonntagnachmittag ein Skitourengeher bei einem Lawinenabgang schwer verletzt worden.

Der Mann war mit vier Begleitern unterwegs und als Erster in einen Hang eingefahren. Dabei löste er ein rund 60 Meter breites und 300 Meter langes Schneebrett aus. Er wurde so weit verschüttet, dass nur mehr seine Hand aus dem Schnee ragte. Die Begleiter konnten den Mann darum rasch orten und ausgraben.

Wie die Bergrettung Salzburg informierte, erlitt der Tourengeher bei dem Unfall jedoch schwerste Verletzungen. Er wurde nach der Versorgung vor Ort vom Notarzthubschrauber ins Unfallkrankenhaus Salzburg geflogen. Ein Polizeihelikopter transportierte seine unverletzt gebliebenen Begleiter ins Tal. Die Gruppe dürfte gut ausgerüstet gewesen sein. Neben den Besatzungen der beiden Hubschrauber waren auch 13 Bergretter, drei Hundeführer und die Alpinpolizei im Einsatz.

© APA/BERGRETTUNG OBERTAUERN

© APA/BERGRETTUNG OBERTAUERN

Im betroffenen Gebiet herrschte am Sonntag Lawinenwarnstufe 2 ("mäßig"). Der Lagebericht warnte erneut vor der flächendeckend schlecht aufgebauten Altschneedecke und schwer erkennbaren Gefahrenstellen. Schon einzelne Wintersportler könnten Schneebretter auslösen.