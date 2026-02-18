Alles zu oe24VIP
Mord-Alarm in Mattighofen
In Oberösterreich

Älteres Ehepaar tot in Wohnhaus aufgefunden

18.02.26, 13:06 | Aktualisiert: 18.02.26, 14:23
In Feldkirchen bei Mattighofen (OÖ) wurde ein älteres Ehepaar tot aufgefunden.

Laut "Oberösterreichische Nachrichten" (OÖN) geht die Polizei derzeit davon aus, dass der rund 60-jährige Mann zuerst seine Frau und dann sich selbst erschossen haben dürfte. Laut ersten Informationen könnten beide an einer schweren Krankheit gelitten haben. 

Die  Leichen, die beide Schusswunden aufweisen, wurden Mittwochvormittag von der hochbetagten Mutter eines der Toten entdeckt. Diese soll im gleichen Haus wohnen. Es soll auch ein Abschiedsbrief in gefunden worden sein. 

Mehr Infos in Kürze ...

