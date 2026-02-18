Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Politik-Live
Startseite Affären Meinungen Parteien Politik-Insider Regierung
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Olympia Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Best of Vienna XXXLutz Unsere Tiere
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Politik
  4. Parteien
Herbert Kickl
© APA/WOLFGANG JANNACH

Nicht draufklicken

FPÖ-Chef Kickl warnt vor "Deepfake"-Betrugsmasche

18.02.26, 13:38
Teilen

FPÖ-Chef Herbert Kickl warnt auf seiner Facebook-Seite vor Betrügern. 

"Nutzern sozialer Medien wird es vermutlich schon aufgefallen sein: Sportler, Moderatoren, aber auch Politiker werden mittels 'Fake'-Werbungen und 'Deepfake'-Videos missbraucht, um Aufmerksamkeit für unseriöse Finanzprodukte zu erzeugen", schreibt FPÖ-Chef Herbert Kickl auf seiner Facebook-Seite. Auch oe24 berichtet immer wieder von solchen Betrugsmaschen. 

Nun hat es offenbar auch Kickl selbst erwischt. Auch von ihm kursieren nun solche Videos in den sozialen Medien. "Achtung: Dahinter verbergen sich gefälschte Webseiten und Betrüger. Bitte klickt nicht auf die Schaltflächen solcher Videos. Sie stammen definitiv nicht von der FPÖ oder von mir", warnt der Freiheitliche. 

 

Und: "Ich würde Euch niemals dazu auffordern, irgendwelche Finanzprodukte zu kaufen bzw. in Anspruch zu nehmen."

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen