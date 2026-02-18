FPÖ-Chef Kickl warnt vor "Deepfake"-Betrugsmasche

FPÖ-Chef Herbert Kickl warnt auf seiner Facebook-Seite vor Betrügern.

"Nutzern sozialer Medien wird es vermutlich schon aufgefallen sein: Sportler, Moderatoren, aber auch Politiker werden mittels 'Fake'-Werbungen und 'Deepfake'-Videos missbraucht, um Aufmerksamkeit für unseriöse Finanzprodukte zu erzeugen", schreibt FPÖ-Chef Herbert Kickl auf seiner Facebook-Seite. Auch oe24 berichtet immer wieder von solchen Betrugsmaschen.

Nun hat es offenbar auch Kickl selbst erwischt. Auch von ihm kursieren nun solche Videos in den sozialen Medien. "Achtung: Dahinter verbergen sich gefälschte Webseiten und Betrüger. Bitte klickt nicht auf die Schaltflächen solcher Videos. Sie stammen definitiv nicht von der FPÖ oder von mir", warnt der Freiheitliche.

Und: "Ich würde Euch niemals dazu auffordern, irgendwelche Finanzprodukte zu kaufen bzw. in Anspruch zu nehmen."