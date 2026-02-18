Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Olympia Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Best of Vienna XXXLutz Unsere Tiere
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Wien
  5. Wien Lifestyle
First-View-Events: Einrichtungskompetenz mit ALPHAOMEGA in der Blauen Lagune
© Blaue Lagune

Neues Bauzentrum

First-View-Events: Einrichtungskompetenz mit ALPHAOMEGA in der Blauen Lagune

18.02.26, 13:14
Teilen

Das neue Bauzentrum mit seinen fünf Gebäuden ist ein einzigartiges Kompetenzzentrum in der Blauen Lagune, das nun schrittweise seine Tore öffnet.

Als Ganzjahres-Standort mit hohem Erlebnisfaktor bietet es innovative Produkte und fachkundige Beratung zu allen Bereichen rund um Bauen, Wohnen und Leben:
• Neubau oder Sanierung
• Modernisierung oder Einrichtung
• Neue Wohnung oder Geschäftseinrichtung

Auch die Immobiliensuche wird durch einen einzigen Besuch stark vereinfacht. Das Interesse der Bau- und Immobilienbranche an diesem Standort ist groß, und mit MTF Samsung (Wärmepumpen) sowie ALPHAOMEGA (Wohnkonzepte, Küchen, Einrichtungslösungen) sind bereits die ersten Aussteller vor Ort.

Geschäftsführer Thomas Frassl (l.) und Erich Benischek, Eigentümer und Geschäftsführer

Geschäftsführer Thomas Frassl (l.) und Erich Benischek, Eigentümer und Geschäftsführer

© Thomas Laimbruger

Lernen Sie die Bandbreite der Leitungen kennen
Mit ALPHAOMEGA konnte ein starker Partner gewonnen werden, der sowohl Privat- als auch Geschäftskunden die individuelle Wunscheinrichtung plant und umsetzt. Geschäftsführer Thomas Frassl, ausgewiesener Möbel-Experte, bietet gemeinsam mit seinem Team die gesamte Bandbreite an Leistungen:
• Persönliche Beratung für Wohn- und Geschäftsräume
• Individuelle Planung und Gestaltung von Apartments, Häusern, Büros und Geschäftsräumen
• Einrichtungslösungen für Gastronomie, Hotellerie und gewerbliche Einrichtungen
• Lieferung und fachgerechte Montage aller Möbel

Zum Auftakt der Zusammenarbeit laden ALPHAOMEGA und die Blaue Lagune zu den ersten persönlichen Begegnungen ein:
Am 20.Februar von 10 bis 20 Uhr, für Fachpublikum (B2B) wie Händlerpartner, Geschäftskunden und Presse – hier geht's zur Anmeldung:

https://www.alpha-omega.at/event-details/first-view-friend-ship-20-02-2026


Am 21. Februar von 10 bis 18 Uhr, unter dem Motto "Family & Friends" für das breite Publikum – hier geht's zur Anmeldung:

https://www.alpha-omega.at/event-details/family-friends-21-02-2026

vorbeischauen lohnt sich.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen