First-View-Events: Einrichtungskompetenz mit ALPHAOMEGA in der Blauen Lagune

Das neue Bauzentrum mit seinen fünf Gebäuden ist ein einzigartiges Kompetenzzentrum in der Blauen Lagune, das nun schrittweise seine Tore öffnet.

Als Ganzjahres-Standort mit hohem Erlebnisfaktor bietet es innovative Produkte und fachkundige Beratung zu allen Bereichen rund um Bauen, Wohnen und Leben:

• Neubau oder Sanierung

• Modernisierung oder Einrichtung

• Neue Wohnung oder Geschäftseinrichtung

Auch die Immobiliensuche wird durch einen einzigen Besuch stark vereinfacht. Das Interesse der Bau- und Immobilienbranche an diesem Standort ist groß, und mit MTF Samsung (Wärmepumpen) sowie ALPHAOMEGA (Wohnkonzepte, Küchen, Einrichtungslösungen) sind bereits die ersten Aussteller vor Ort.

Geschäftsführer Thomas Frassl (l.) und Erich Benischek, Eigentümer und Geschäftsführer © Thomas Laimbruger

Lernen Sie die Bandbreite der Leitungen kennen

Mit ALPHAOMEGA konnte ein starker Partner gewonnen werden, der sowohl Privat- als auch Geschäftskunden die individuelle Wunscheinrichtung plant und umsetzt. Geschäftsführer Thomas Frassl, ausgewiesener Möbel-Experte, bietet gemeinsam mit seinem Team die gesamte Bandbreite an Leistungen:

• Persönliche Beratung für Wohn- und Geschäftsräume

• Individuelle Planung und Gestaltung von Apartments, Häusern, Büros und Geschäftsräumen

• Einrichtungslösungen für Gastronomie, Hotellerie und gewerbliche Einrichtungen

• Lieferung und fachgerechte Montage aller Möbel

Zum Auftakt der Zusammenarbeit laden ALPHAOMEGA und die Blaue Lagune zu den ersten persönlichen Begegnungen ein:

Am 20.Februar von 10 bis 20 Uhr, für Fachpublikum (B2B) wie Händlerpartner, Geschäftskunden und Presse – hier geht's zur Anmeldung:

https://www.alpha-omega.at/event-details/first-view-friend-ship-20-02-2026





Am 21. Februar von 10 bis 18 Uhr, unter dem Motto "Family & Friends" für das breite Publikum – hier geht's zur Anmeldung:

https://www.alpha-omega.at/event-details/family-friends-21-02-2026



vorbeischauen lohnt sich.