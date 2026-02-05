Vier Familienmitglieder tot in Reihenhaus entdeckt

Fünfte Person in kritischem Zustand im Krankenhaus

Vier Mitglieder einer Familie sind durch eine Kohlenmonoxidvergiftung in einem Haus im Ortsteil Rughi in Porcari, in der toskanischen Provinz Lucca, ums Leben gekommen. Eine fünfte Person wurde ins Krankenhaus in Pisa eingeliefert. Sie soll nicht in Lebensgefahr schweben. Auch drei Carabinieri, die das Haus zur Inspektion betreten hatten, wurden leicht vergiftet, wie Medien berichteten.

Bei den Opfern handelt es sich um den 48-jährigen Vater, um die 43-jährige Mutter, um den 22-jährigen Sohn und dessen 15-jährige Schwester. Die Tragödie ereignete sich in einem Reihenhaus. Die Opfer gehörten zu einer Familie albanischer Herkunft.

Alarm geschlagen hatte am Mittwoch kurz nach 20.00 Uhr ein Verwandter, der seine Angehörigen nicht erreichen konnte und sich daraufhin zur Wohnung begab. Die Entdeckung erfolgte am Mittwochabend, doch der genaue Todeszeitpunkt muss noch geklärt werden.